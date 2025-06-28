IDF: Jemen lansirao raketu prema Izraelu

Izraelska vojska saopštila je da je detektovala raketu lansiranu iz Jemena rano u subotu, što je prvi projektil koji je aktivirao sirene u zemlji otkako je prije skoro sedmicu dana postignut prekid vatre između Izraela i Irana.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su u subotu da su identifikovale raketu koja je letela iznad izraelske teritorije, dodajući da su je "najvjerovatnije uspješno presreli" izraelski sistemi protivvazdušne odbrane.

Nije bilo izvještaja o pogocima, povredama ili šteti, prema izraelskoj hitnoj službi Magen David Adom.

Pobunjenici Huti, koje podržava Iran i čije je sjedište u Jemenu, redovno su ispaljivali rakete na Izrael od početka rata u Gazi u oktobru 2023. godine.

- Sirene su se oglasile u skladu sa protokolom - saopštila je IDF.

Upozorenja koja je izdala Komanda domaćeg fronta IDF-a izdata su za nekoliko područja južno od Jerusalima, uključujući i područje blizu Mrtvog mora.