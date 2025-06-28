Donald Tramp slavi veliku pobjedu: Sudovima postavljena ograničenja

Odluka koju je donio američki Vrhovni sud predstavlja važnu pobjedu za predsjednika Donalda Trampa (Trump) jer ograničava moć sudova da interveniraju i blokiraju politike na nacionalnoj razini dok suci preispituju njihovu zakonitost.

Vrhovni sud se nije izjasnio o ustavnosti uredbe kojom je Tramp želio ukinuti pravo na američko državljanstvo po rođenju na američkom teritoriju, ali njegova odluka znači da će Amerikanci koji žele osporiti Trampove buduće politike vjerojatno morati proći kroz dodatne prepreke kako bi uspjeli.

Presuda ne znači da će Trampova uredba odmah stupiti na snagu, ali nižim sudovima koji su je blokirali nalaže da preispitaju opseg svojih naredbi.

Ukidanje prava

Prema važećim pravilima, gotovo svatko rođen na teritoriju SAD ima automatsko pravo na državljanstvo, što je poznato kao "državljanstvo po rođenju". No u januaru, prvog dana po povratku u Bijelu kuću, Tramp je potpisao izvršnu uredbu s ciljem ukidanja tog prava.

Uslijedio je niz tužbi, a okružni sudovi izdavali su nacionalne zabrane s ciljem sprječavanja stupanja na snagu uredbe.

Tramp kontinuirano tvrdi da se pravo na državljanstvo po rođenju zloupotrebljava te da je izvorno osmišljeno za drugo doba, kako bi se potomcima robova dalo pravo na državljanstvo.

- Nije bilo namijenjeno ljudima koji pokušavaju prevariti sistem i doći u zemlju na odmor. Bilo je namijenjeno bebama robova - navodi Tramp.

Presuda Vrhovnog suda rezultatom 6-3 mogla bi imati dalekosežne posljedice za Trampov drugi mandat, čak i ako se njegova uredba o ukidanju državljanstva po rođenju nikada ne sprovede. To je zato što će ograničiti moć sudova da u budućnosti ponište druge politike.

Sudske blokade

Predsjednici iz redova obje stranke godinama su se žalili na sudske blokade, a Tramp je ispravno primijetio da su sudovi njemu blokirali znatno više odluka nego njegovim prethodnicima. Naprimjer, niži sudovi su tako privremeno blokirali njegov pokušaj da deportira migrante prema Zakonu o neprijateljskim strancima.

- Ovo je bila velika odluka - poručio je Tramp iz Bijele kuće ubrzo nakon objavljene odluke Vrhovnog suda. Dodao je kako se radi o "nevjerojatnoj odluci zbog koje su jako zadovoljni".

Događa se fundamentalna promjena u načinu na koji američki savezni sudovi mogu ograničiti predsjedničku moć. Dosad je više od 1.000 sudaca u 94 okružna suda, što je najniža razina saveznog suda, moglo izdati nacionalne sudske zabrane kojima bi se odmah zaustavljale vladine politike u svih 50 država.

Međutim, sad će se te sudske zabrane primjenjivati samo na određene tužitelje, naprimjer skupine saveznih država ili neprofitne organizacije koje su pokrenule slučaj.

Druga odluka

Ovo je već druga važna odluka koju je konzervativna većina na Vrhovnom sudu donijela u korist Trampa. Prošle godine, većina od 6-3 presudila je da Tramp i drugi predsjednici ne mogu biti kazneno gonjeni za službene radnje koje su poduzeli tokom boravka na dužnosti.

Ta je odluka omogućila Trampu da izbjegne suđenje po optužbama za subverziju saveznih izbora koje su se vodile protiv njega.

Troje liberalnih sudaca izrazilo je neslaganje s najnovijom odlukom, upozoravajući da će ona omogućiti Trampu ili budućim predsjednicima da provode nezakonite politike čak i dok sudovi još uvijek odlučuju o njihovoj zakonitosti.

Liberalna sutkinja Sonia Sotomayor upozorila je kako se ovim želi omogućiti provođenje "očito neustavnih" politika jer se više ne traži od sudaca da blagoslove politike, već se umjesto toga ograničava moć saveznih sudaca širom zemlje.

- Odluka suda nije ništa manje od otvorenog poziva Vladi da zaobiđe Ustav. Izvršna vlast sada može provoditi politike koje krše ustaljeni zakon i ustavna prava bezbrojnih pojedinaca, a savezni sudovi bit će ograničeni u potpunom zaustavljanju njezinih postupaka - upozorila je.

Odvojeno, u oštrom samostalnom neslaganju, liberalna sutkinja Ketanji Brown Jackson optužila je svoje konzervativne kolege za stvaranje "egzistencijalne prijetnje vladavini prava" kroz davanje dopuštenja Trampu da "krši Ustav".

- Ne sumnjam da će, ako suci moraju dopustiti izvršnoj vlasti da djeluje nezakonito u nekim okolnostima, kako sud danas zaključuje, bezakonje izvršne vlasti cvjetati, a odatle nije teško predvidjeti kako će sve ovo završiti. Na kraju će izvršna vlast postati potpuno neobuzdana, a naše voljene ustavne republike više neće biti - istaknula je.

Kolektivne tužbe

Iako je sud značajno ograničio mogućnost Trampovih pravnih protivnika da dobiju vrstu sudskih naloga koji blokiraju ili usporavaju provedbu Trampovih raznih politika širom zemlje, konzervativni suci ostavili su na stolu jedan važan pravni put: kolektivne tužbe u kojima stranka tuži u ime veće skupine kako bi dobila pravnu zaštitu za sve ljude koji bi potencijalno mogli biti pogođeni politikom.

Takve kolektivne tužbe mogle bi potencijalno dovesti do novih blokada, iako u manjem opsegu. Konzervativna sutkinja Amy Coney Barrett potvrdila je da stranke i dalje mogu tražiti nacionalnu pravnu zaštitu kako bi pauzirale politiku ako je to potrebno kako bi se nekoga zaštitilo.

Glavna državna advokatica Pam Bondi naglasila je da je Trampova administracija "vrlo uvjerena" da će Vrhovni sud na kraju presuditi u korist Trampove uredbe.

- O državljanstvu na temelju prava rođenja odlučivat će Vrhovni sud u oktobru, na sljedećoj sjednici - iznijela je predviđanje Bondi u Bijeloj kući.

Iako je njezina prognoza možda optimistična, s obzirom na uobičajeni tempo suda, postoji velika vjerojatnost da će se problem na kraju naći pred vrhovnim sucima.