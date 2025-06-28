Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PODRŠKA UKRAJINI

Duda stigao u Kijev: Sastao se sa Zelenskim

Dudu je na željezničkoj stanici dočekao ministar vanjskih poslova Andri Sibiha

Duda i Zelenski. AP

A. O.

28.6.2025

Predsjednik Poljske Andrzej Duda danas je stigao u Kijev gdje se sastao sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky).

To je potvrdio Dudin ured, dok Kijev nastoji izgraditi podršku među saveznicima u kritičnom trenutku svog teškog rata s Rusijom.

Dudu je na željezničkoj stanici dočekao ministar vanjskih poslova Andri Sibiha (Andrii Sybiha), koji je lidera Poljske nazvao "pravim prijateljem Ukrajine".

Inače, Ukrajina se bori da odbije ruski napredak na ratištu, dok diplomatski napori za okončanje rata, koji je sada u četvrtoj godini, posustaju.

Dudin nasljednik, novoizabrani predsjednik Karol Navrocki (Nawrocki), kaže da ostaje posvećen pomaganju odbrambenim naporima Ukrajine, ali se protivi pridruživanju Kijeva zapadnim savezima poput NATO-a.

# ANDRZEJ DUDA
# VOLODYMYR ZELENSKY
# UKRAJINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.