Duda stigao u Kijev: Sastao se sa Zelenskim

Predsjednik Poljske Andrzej Duda danas je stigao u Kijev gdje se sastao sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky).

To je potvrdio Dudin ured, dok Kijev nastoji izgraditi podršku među saveznicima u kritičnom trenutku svog teškog rata s Rusijom.

Dudu je na željezničkoj stanici dočekao ministar vanjskih poslova Andri Sibiha (Andrii Sybiha), koji je lidera Poljske nazvao "pravim prijateljem Ukrajine".

Inače, Ukrajina se bori da odbije ruski napredak na ratištu, dok diplomatski napori za okončanje rata, koji je sada u četvrtoj godini, posustaju.

Dudin nasljednik, novoizabrani predsjednik Karol Navrocki (Nawrocki), kaže da ostaje posvećen pomaganju odbrambenim naporima Ukrajine, ali se protivi pridruživanju Kijeva zapadnim savezima poput NATO-a.