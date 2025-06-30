Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

USTANOVLJENO ISTRAGOM

Trampova administracija: Harvard krši prava jevrejskih i izraelskih studenata

Nepoduzimanje odgovarajućih mjera rezultirat će gubitkom svih saveznih finansijskih sredstava, navodi se u saopćenju

Tramp pokušava nametnuti promjene na Harvardu. Platforma X

M. Až.

30.6.2025

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa saopćila je da je istragom ustanovljeno kako Univerzitet Harvard krši savezni zakon o građanskim pravima svojim postupanjem prema jevrejskim i izraelskim studentima, objavio je Wall Street Journal.

- Nepoduzimanje odgovarajućih mjera rezultirat će gubitkom svih saveznih finansijskih sredstava i nastavit će utjecati na odnos Harvarda sa saveznim vlastima - navodi se u saopćenju koje citira pismo upućeno predsjedniku Harvarda Alanu Garberu (Alan Garber), a koje je WSJ imao na uvid. Agencija Reuters još nije nezavisno potvrdila sadržaj pisma.

Tramp je istakao kako pokušava nametnuti promjene na Harvardu, ali i na drugim vodećim univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama, jer, prema njegovim riječima, "univerzitet je zarobljen ljevičarskom woke ideologijom i postao je utočište antisemitizma".

# HARVARD
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.