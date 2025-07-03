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Izrael bombardovao tri sela u južnom Libanu

Izraelska vojska tvrdi da je meta udara bila osoba uključena u krijumčarenje oružja

Izraelski napadi na jugu Libana. Platforma X

M. Až.

3.7.2025

Izraelska vojska izvela je zračne napade na jug Libana, nakon što je prethodno napala vozilo južno od Bejruta, u kojem je jedna osoba poginula.

Libanski mediji javljaju da su napadi pogodili sela Jarmaq, Mahmoudiya i Aaichiyeh.

Ministarstvo zdravlja Libana saopćilo je da trenutno nema informacija o eventualnim žrtvama u ovim napadima.

Izraelska vojska tvrdi da je meta udara bila osoba uključena u krijumčarenje oružja, te povezana s iranskim snagama Al Quds.

Iako je od kraja novembra na snazi primirje koje je okončalo neprijateljstva između Hezbolaha i Izraela, ovi zračni napadi su i dalje česti.

# IZRAEL
# LIBAN
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