Zelenski iz Danske: Nećemo stati dok ne otvorimo vrata EU

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će Kijev učiniti sve kako bi unaprijedio pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji.

- Niko ne može zaustaviti Ukrajinu na ovom putu. To zavisi od jedinstva. S naše strane, mi ćemo učiniti sve. Potrebna nam je podrška svih ostalih lidera - rekao je Zelenski tokom ceremonije otvaranja danskog predsjedavanja EU u Arhusu.

Zelenski je održao zajedničku konferenciju za medije s premijerkom Danske Mete Frederiksen (Mette Frederiksen), predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom (António Costa) i predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen (Ursula von der Leyen).

Frederiksen je obećala podršku procesu pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.

Danska planira iskoristiti svoje predsjedavanje Vijećem EU kako bi izvršila maksimalan pritisak na Mađarsku da ukine veto na otvaranje pregovora o članstvu Ukrajine u Uniji.

Na pitanje o zastoju u vojnoj pomoći, Zelenski je rekao da će uskoro razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump).

Ukrajinski predsjednik pozvao je EU da više investira u odbrambenu industriju u Kijevu.

Frederiksen je poručila da se nada nastavku američke vojne pomoći, ali da će Danska, ukoliko bude potrebno, nadomjestiti sve nedostatke.