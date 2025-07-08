Kanađani kao najveću prijetnju vide SAD

Većina građana Kanade trenutno Sjedinjene Američke Države smatra "najvećom prijetnjom" svojoj zemlji, pokazuje novo istraživanje koje je objavio američki istraživački centar Pew Research Center.

Prema rezultatima ankete, čak 59 posto Kanađana vidi SAD kao ozbiljan sigurnosni rizik. To dolazi u trenutku kada američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) sve češće sugerira da bi Kanada trebala postati 51. američka savezna država.

Trampova politika prema Kanadi

Vanjska politika predsjednika Trampa bila je često nepredvidiva – od prijetnji carinama čak i prema saveznicima poput Kanade, do bombardovanja Irana i prijedloga o kupovini Grenlanda. Tramp je više puta javno provocirao kanadsku vladu, što je dodatno oslabilo percepciju SAD-a kao pouzdanog saveznika u očima kanadskog javnog mnijenja.

Iako više od polovine ispitanih Kanađana i dalje smatra SAD najvažnijim saveznikom, istraživanje ukazuje na značajnu promjenu odnosa prema Americi u doba Trampove administracije.

Meksiko još nepovjerljiviji

U Meksiku, zemlji koja je često bila na meti Trampove retorike još od njegove prve predsjedničke kampanje 2015. godine, čak 68 posto ispitanika smatra SAD najvećom prijetnjom.

Na suprotnoj strani nalazi se Izrael, čiji građani imaju izrazito pozitivan stav prema Sjedinjenim Državama – čak 95 posto ispitanih Izraelaca vidi SAD kao svog glavnog saveznika. Slijede Južna Koreja s 89 posto i Japan sa 78 posto.

Evropa podijeljena

Na evropskom kontinentu, posebno među državama koje se nalaze blizu granice s Rusijom, ruski predsjednik Vladimir Putin i agresija na Ukrajinu smatraju se najvećom sigurnosnom prijetnjom. U Poljskoj čak 81 posto ispitanika Rusiju vidi kao primarnu opasnost, a u Švedskoj 77 posto.

Međutim, istraživanje pokazuje da pristaše desnih stranaka u Evropi rjeđe Rusiju vide kao prijetnju.

U Japanu i Australiji više od polovine ispitanih građana smatra Kinu najvećom međunarodnom prijetnjom. U Japanu ih je 53 posto, dok u Australiji 52 posto.

O istraživanju

Istraživanje je proveo Pew Research Center, američki neprofitni institut za istraživanje javnog mnijenja i analizu globalnih društvenih i političkih trendova. Anketa je obuhvatila 28.333 osobe u 25 zemalja širom svijeta.