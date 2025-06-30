Kanada želi nove pregovore sa Trampom, ukidaju sporni zakon

Vlada Kanade jučer je saopćila da će ova zemlja ukinuti porez na digitalne usluge, što je način oporezivanja internetskih kompanija, u pokušaju da ponovo pokrene trgovinske pregovore sa Amerikom.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u petak je otkazao trgovinske pregovore između dvije države.

"Napad na zemlju"

On je okrivio porez, koji je nazvao "direktnim i očiglednim napadom na njihovu zemlju."

Vlada Kanade je u svom saopćenju navela kako odustaje od poreza kako bi pomogla u vraćanju zemalja za pregovarački sto.

- Kako bi podržali te pregovore, ministar finansija i nacionalnih prihoda Fransois-Filipe Šampejn (François-Philippe Champagne) danas je najavio da će Kanada ukinuti porez na digitalne usluge (DST) u iščekivanju uzajamno korisnog sveobuhvatnog trgovinskog sporazuma sa SAD-om. U skladu s ovom odlukom, premijer Karni (Carney) i predsjednik Tramp su se složili da će strane nastaviti pregovore s ciljem postizanja sporazuma do 21. jula 2025. godine - navodi se u saopćenju.

Porezi na digitalne usluge predstavljaju način da zemlje oporezuju internetske usluge, za razliku od poreza na fizičke proizvode.

Tramp je poreze na digitalne usluge svrstao u ono što naziva "necarinskim trgovinskim barijerama", načine na koje druge zemlje ograničavaju konkurenciju unutar svojih granica, a često, kako Tramp tvrdi, na štetu američkih kompanija.

Kanadski DST je trebalo da stupi na snagu u ponedjeljak, s retroaktivnim dejstvom od 2022. godine.

Trgovinski partneri

Kanada i SAD su veliki trgovinski partneri, ali je Tramp narušio taj odnos ubrzo nakon povratka na funkciju u januaru.

Kanada je najveći kupac američke robe, a ova zemlja je uvezla robu u vrijednosti od 349 milijardi dolara prošle godine, prema podacima Ministarstva trgovine SAD-a.