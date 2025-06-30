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VLADA SE OGLASILA

Kanada želi nove pregovore sa Trampom, ukidaju sporni zakon

Kanadski DST je trebalo da stupi na snagu u ponedjeljak, s retroaktivnim dejstvom od 2022. godine

Donald Tramp. AP

A. O.

30.6.2025

Vlada Kanade jučer je saopćila da će ova zemlja ukinuti porez na digitalne usluge, što je način oporezivanja internetskih kompanija, u pokušaju da ponovo pokrene trgovinske pregovore sa Amerikom.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u petak je otkazao trgovinske pregovore između dvije države.

"Napad na zemlju"

On je okrivio porez, koji je nazvao "direktnim i očiglednim napadom na njihovu zemlju."

Vlada Kanade je u svom saopćenju navela kako odustaje od poreza kako bi pomogla u vraćanju zemalja za pregovarački sto.

- Kako bi podržali te pregovore, ministar finansija i nacionalnih prihoda Fransois-Filipe Šampejn (François-Philippe Champagne) danas je najavio da će Kanada ukinuti porez na digitalne usluge (DST) u iščekivanju uzajamno korisnog sveobuhvatnog trgovinskog sporazuma sa SAD-om. U skladu s ovom odlukom, premijer Karni (Carney) i predsjednik Tramp su se složili da će strane nastaviti pregovore s ciljem postizanja sporazuma do 21. jula 2025. godine - navodi se u saopćenju.

Porezi na digitalne usluge predstavljaju način da zemlje oporezuju internetske usluge, za razliku od poreza na fizičke proizvode.

Tramp je poreze na digitalne usluge svrstao u ono što naziva "necarinskim trgovinskim barijerama", načine na koje druge zemlje ograničavaju konkurenciju unutar svojih granica, a često, kako Tramp tvrdi, na štetu američkih kompanija.

Kanadski DST je trebalo da stupi na snagu u ponedjeljak, s retroaktivnim dejstvom od 2022. godine.

Trgovinski partneri 

Kanada i SAD su veliki trgovinski partneri, ali je Tramp narušio taj odnos ubrzo nakon povratka na funkciju u januaru.

Kanada je najveći kupac američke robe, a ova zemlja je uvezla robu u vrijednosti od 349 milijardi dolara prošle godine, prema podacima Ministarstva trgovine SAD-a.

U međuvremenu, Kanada je izvezla robu u vrijednosti od 413 milijardi dolara u SAD prošle godine, što je treći najveći izvor strane robe.

# POREZ
# SAD
# DONALD TRUMP
# KANADA
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