U sudaru eksplodirala cisterna za tečni gas: Vozač poginuo

Kamion s cisternom za tečni naftni gas (TNG) sletio je s puta nakon sudara u blizini Bolonje. U incidentu je, kako prenosi list "Corriere di Bologna", učestvovalo i jedno vozilo, nakon čega je cisterna eksplodirala, pri čemu je poginuo vozač kamiona, prenosi Telegraf.

Nesreća se dogodila jutros oko 9.00 sati u Krespellanu, blizu Bolonje.

- Dvije osobe koje su se nalazile u automobilu povrijeđene su i prevezene u bolnicu Maggiore, gdje su njihove povrede okarakterisane kao srednje teške - navedeno je.

Vatrogasci su izašli na lice mjesta i ugasili požar, a zajedno s karabinjerima i lokalnom policijom izvukli su iz kabine kamiona tijelo vozača, koji je identificiran kao Marino Boki.

Visoki plamen i gusti crni dim koji se odmah podigao na mjestu nesreće bio je vidljiv kilometrima.

Magistralni put na kojem se dogodila nesreća bio je, prenosi italijanski list, zatvoren za saobraćaj „do podneva“.