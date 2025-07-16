Hiljade Afganistanaca tajno preseljeno u Veliku Britaniju

Hiljade ljudi preseljeno je u Ujedinjeno Kraljevstvo u sklopu tajne šeme vrijedne 850 miliona funti, uspostavljene nakon curenja osobnih podataka Afganistanaca koji su podržavali britanske snage.

Dužnosnik Ministarstva obrane je "greškom" u februaru 2022. objavio osobne podatke gotovo 19.000 ljudi koji su se prijavili za Politiku preseljenja i pomoći u Afganistanu (ARAP).

Proboj je rezultirao stvaranjem tajnog programa preseljenja Afganistanaca, Rute odgovora u Afganistanu, u aprilu 2024. godine. Procjenjuje se da je na projekt do sada utrošeno 400 miliona funti, a konačni troškovi trebali bi iznositi oko 850 miliona funti.

Očekuje se da će se još milioni isplatiti na ime sudskih troškova i odštete. Ministarstvo obrane (MoD) postalo je svjesno curenja podataka tek više od godinu dana nakon što je do toga došlo, kada su dijelovi baze podataka anonimno objavljeni na Facebook grupi u avgustu 2023. godine.

Procurila su imena i podaci za kontakt podnositelja zahtjeva za ARAP i imena članova njihove porodice. ARAP je bio odgovoran za preseljenje afganistanskih državljana koji su radili za britansku vladu ili sarađivali s njom te su stoga bili u opasnosti od odmazde nakon što su se talibani vratili na vlast u Kabulu 2021.

Između 80.000 i 100.000 ljudi, što uključuje procijenjeni broj članova porodice podnositelja zahtjeva za ARAP, pogođeno je curenjem podataka i moglo bi biti u opasnosti od uznemiravanja, mučenja ili smrti ako se talibani domognu njihovih ličnih podataka, rekli su suci u junu 2024. godine.