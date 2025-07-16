Sirija predstavila uslove primirja s Druzima u Suvajdi

Sirijske vlasti su u srijedu objavile uslove sporazuma o primirju s vođama Druza u provinciji Suwajda, kako bi se okončala nedavna nestabilnost na jugu zemlje i oblast ponovo integrisala pod državnu vlast nakon nekoliko dana smrtonosnih sukoba.

U saopćenju Ministarstva unutrašnjih poslova i snimljenoj poruci duhovnog vođe Druza, šeika Jusefa Jarbua, navedeni su detalji sporazuma. Ključne tačke uključuju: neposredno i sveobuhvatno primirje, zajednički komitet za nadzor nad sprovođenjem i poštivanjem primirja, raspoređivanje snaga unutrašnje sigurnosti, uključujući lokalne regrute iz Suwajde, koje će biti stacionirane u gradu i okolnim područjima, s ciljem održavanja reda i zaštite civila, lokalno vođstvo u oblasti sigurnosti, koje će biti zaduženo za upravljanje sigurnosnim poslovima u provinciji.

Sporazum takođe predviđa poštivanje života i imovine civila, kontrolu teškog naoružanja u saradnji sa zajednicom i vjerskim vođama, uz uvažavanje društvenog i historijskog konteksta Suwayde.

Također predviđa potpunu reintegraciju provincije pod okrilje države i uspostavu punog suvereniteta na toj teritoriji, aktivaciju državnih institucija u skladu sa sirijskim zakonima i propisima, garantovanje jednakih prava građanima Suwayde putem zakona koji osiguravaju pravdu, jednakost i društveni mir.

Predviđa pokretanje istrage o kršenjima tokom sukoba, identifikaciju odgovornih i obeštećenje žrtava, osiguranje puta Damask–Suwajda, obnavljanje osnovnih javnih usluga u cijeloj provinciji, oslobađanje pritvorenih i otkrivanje sudbine nestalih osoba.

Sukobi su izbili između naoružanih grupa Druza i Beduina nakon što su obje strane, prema izvještajima, zaplijenile vozila jedne drugima. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je u nasilju poginulo više od 30 osoba, a skoro 100 je povrijeđeno.