U Ukrajini ranjen gradonačelnik latvijskog grada

Egils Helmanis, gradonačelnik latvijskog grada Ogre, ranjen je na teritoriji Ukrajine, najvjerovatnije u blizini linije fronta. Kako prenosi latvijska javna televizija LSM, Helmanis je u Ukrajinu dopremio humanitarnu pomoć, među kojom su se nalazila i vozila za evakuaciju ranjenika te medicinska oprema.

- Takva putovanja su redovan dio rasporeda gradonačelnika još od 2022. godine, od samog početka rata. Svakih nekoliko mjeseci donira se i dostavlja značajan broj vozila – ovaj put ih je bilo oko dvadeset - izjavio je portparol grada Ogre Patriks Griva.

Napad se, prema dostupnim informacijama, dogodio tokom noći.

- Koliko za sada znamo, došlo je do napada u noćnim satima i on je tom prilikom ranjen - dodao je Griva, te istakao da je Helmanis trenutno u stabilnom stanju.

Griva je također kazao da još uvijek nema tačne informacije o lokaciji ni detaljima napada, budući da su rute takvih misija uvijek povjerljive.

- Svako takvo putovanje nosi rizik - naglasio je.

U kontekstu rastuće opasnosti za strane državljane u ratnoj zoni, podsjetimo da je u augustu 2024. britanska novinarka agencije Reuters poginula u ruskom napadu na Kramatorsk, dok je poljska novinarka Monika Andruševska ranjena. Prije dvije sedmice ruski napad oštetio je konzularni odjel Ambasade Poljske u Kijevu, a tokom noći s 15. na 16. jula ruski dronovi pogodili su pogon jedne poljske firme u Vinici.