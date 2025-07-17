TEKSAS

SAD gradi novu ogradu na granici s Meksikom

Radnici i teška mehanizacija primijećeni su u pograničnom području

M. Až.

17.7.2025

Građevinske ekipe započele su novu fazu izgradnje ograde na granici Sjedinjenih Američkih Država i Meksika, u blizini Siudad Huareza, nakon što je odobren budžet namijenjen imigracionoj politici.

Radnici i teška mehanizacija primijećeni su u pograničnom području, dok se kod mjesta Santa Teresa u saveznoj državi Teksas planira izgradnja više od 11 kilometara nove barijere.

Šef američke granične patrole Majkl V. Benks (Michael W. Banks) saopćio je na mreži X da novi dio granične ograde obuhvata 11 kilometara, u okviru šireg plana podržanog s više od 46,5 milijardi dolara za infrastrukturu i sigurnost migracija, uz dodatnih 45 milijardi dolara namijenjenih za zadržavanje migranata.

Dodao je da radovi brzo napreduju, te da je već prvog dana postavljeno više od 30 metara čelične konstrukcije.

Američka ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem simbolično je otvorila radove u martu. Tom prilikom istakla je da je cilj "pojačati nadzor u pograničnim saveznim državama".

Kako bi ubrzala proces, američka vlada je odobrila izuzeća od određenih ekoloških propisa, zaobilazeći zakone poput Nacionalnog zakona o zaštiti okoliša.

# MEKSIKO
# SAD
