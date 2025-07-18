STRAVIČAN SNIMAK

Otac bježao dok su mu otimali sina: "Naravno da sam potrčao"

Iz vozila su izašle dvije osobe i zgrabile dječaka, dok je njegov otac potrčao u kuću

M. Až.

18.7.2025

Društvenim mrežama kruži šokantan snimak otmice sedmogodišnjeg dječaka u Milvokiju, uz prijetnju pištoljem, dok njegov otac – umjesto da intervenira – bježi u kuću. Snimak je objavio New York Post.

Mali Džamal Vajt (Jamal White) vozio je bicikl u blizini svoje kuće kada se na prilazu zaustavio bijeli terenac. Iz vozila su izašle dvije osobe i zgrabile dječaka, dok je njegov otac, Džamal stariji, potrčao u kuću, zatim se vratio u dvorište i zalupio gepek svog automobila.

Odgovorio na kritike

- Da, naravno da sam potrčao - napisao je kasnije na Facebooku, odgovarajući na kritike zbog toga što nije pokušao pomoći sinu.

- Potrčao sam jer sam mislio da pokušavaju da me opljačkaju, a ne da mi uzmu moje prokleto dijete - dodao je.

Džamal je otet u petak oko 19 sati, ali je Amber alert – sistem za brzo obavještavanje o otmicama djece – izdat tek pet sati kasnije.

Pronađen 24 sata kasnije

Dječak je pronađen gotovo 24 sata kasnije, u kući udaljenoj desetak kilometara od mjesta otmice, i to nakon što je njegov ujak navodno tokom potrage pucao na dvije osobe.

- Polako, obojica smo živi, a moje dijete je pokušalo da pobjegne, kao što sam ga i naučio - rekao je otac i poručio da zaslužuje pohvale, a ne osude, jer je njegov sin preživio otmicu.

- Bog nas je čuvao sve vrijeme, očigledno sam uspio da zaštitim svoje dijete - rekao je.

Komentari na mrežama

Međutim, mnogi komentatori na društvenim mrežama nisu imali razumijevanja.

- Tvoj sin bi te trebao pretući kad odraste i sazna šta si uradio, prijatelju - napisao je jedan korisnik.

- Brate, utrčao si u kuću i zalupio vrata - dodao je drugi.

- Jesi li barem potrčao za automobilom - upitao je treći.

Na kraju, uhapšene su tri osobe. Među njima je i 27-godišnji dječakov ujak, koji je tokom potrage pucao na muškarca i njegovog sina. Sada se suočava s optužbama za ugrožavanje sigurnosti opasnim sredstvom ili oružjem.

Osim njega, uhapšeni su i četrnaestogodišnjak te tridesetosmogodišnjak, koji su pokušali izvesti otmicu. Stariji od njih dvojice je pozvao dječakovu majku i tražio 100.000 dolara i nakit u zamjenu za dječaka. Sastanak je trebao biti organiziran u obližnjem parku.

# OTMICA
# SAD
