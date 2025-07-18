Otac bježao dok su mu otimali sina: "Naravno da sam potrčao"

Društvenim mrežama kruži šokantan snimak otmice sedmogodišnjeg dječaka u Milvokiju, uz prijetnju pištoljem, dok njegov otac – umjesto da intervenira – bježi u kuću. Snimak je objavio New York Post. Mali Džamal Vajt (Jamal White) vozio je bicikl u blizini svoje kuće kada se na prilazu zaustavio bijeli terenac. Iz vozila su izašle dvije osobe i zgrabile dječaka, dok je njegov otac, Džamal stariji, potrčao u kuću, zatim se vratio u dvorište i zalupio gepek svog automobila. Odgovorio na kritike - Da, naravno da sam potrčao - napisao je kasnije na Facebooku, odgovarajući na kritike zbog toga što nije pokušao pomoći sinu.

- Potrčao sam jer sam mislio da pokušavaju da me opljačkaju, a ne da mi uzmu moje prokleto dijete - dodao je. Džamal je otet u petak oko 19 sati, ali je Amber alert – sistem za brzo obavještavanje o otmicama djece – izdat tek pet sati kasnije. Pronađen 24 sata kasnije Dječak je pronađen gotovo 24 sata kasnije, u kući udaljenoj desetak kilometara od mjesta otmice, i to nakon što je njegov ujak navodno tokom potrage pucao na dvije osobe.