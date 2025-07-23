Tramp želi deportovati migrante u malu pacifičku zemlju

Administracija Donalda Trampa zatražila je od pacifičke državice Palau da prihvati tražitelje azila koji se trenutno nalaze na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država.

Palau, ostrvska država s oko 18.000 stanovnika, smještena istočno od Filipina, razmatra nacrt sporazuma prema kojem bi udomila "državljane trećih zemalja" iz SAD-a koji bi mogli zatražiti zaštitu i odbiti povratak u svoje matične zemlje. Dokument ne precizira koliko bi osoba bilo poslano niti šta bi Palau zauzvrat dobio.

- Obje strane će razmatrati zahtjeve državljana trećih zemalja za azil, izbjegličku ili ekvivalentnu privremenu zaštitu. Vlada Sjedinjenih Američkih Država neće premještati maloljetnike bez pratnje u skladu s ovim sporazumom - stoji u nacrtu u koji je Guardian imao uvid.

Predsjednik Palaua, Suranžel Vips (Surangel Whipps Jr.), izjavio je da je prijedlog još uvijek u fazi razmatranja i da nije konačan, ističući da bi Palau imao "puno diskrecijsko pravo da odluči koga će prihvatiti, a koga ne".

Palau nije potpisnik Konvencije UN-a

Odluka Vrhovnog suda SAD-a iz juna ove godine omogućila je američkoj administraciji da deportuje migrante i premješta ih u treće zemlje. Od tada su Sjedinjene Države već izvršile transfere migranata u više zemalja, uključujući Južni Sudan i Esvatini.

Za razliku od SAD-a, Palau nije potpisnik Konvencije UN-a o izbjeglicama – međunarodnog sporazuma koji obavezuje zemlje da pruže zaštitu osobama koje bježe od progona i definiše standarde za postupanje prema tražiteljima azila.

Zbog toga u nacrtu stoji da će Palau postupati "u skladu sa svojim ustavom i temeljnim humanitarnim načelima". Predsjednik Vips je prošle sedmice održao sastanak s nacionalnim kongresom i Vijećem poglavica kako bi raspravili prijedlog.

Na upit Guardiana, Ured predsjednika Palaua uputio je novinare na saopštenje nakon sastanka u kojem se navodi da su lideri "ponovili svoje dugogodišnje partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama", ali i naglasili da je "potrebno više informacija prije donošenja bilo kakve odluke".

Najvažniji prioritet

Portparol američkog Stejt departmenta izjavio je da je "najvažniji prioritet provođenje imigracione politike administracije Donalda Trampa".

"U određenim slučajevima sarađivaćemo s drugim zemljama kako bismo omogućili premještanje iz SAD-a državljana trećih zemalja koji traže azil ili druge oblike zaštite. Kontinuirana saradnja sa stranim vladama ključna je za odvraćanje ilegalnih i masovnih migracija i zaštitu naših granica", rekao je portparol.

Palau ima bliske veze sa SAD-om zahvaljujući Sporazumu o slobodnom pridruživanju (COFA), kroz koji prima milione dolara u budžetskoj podršci i pomoći. Samo u 2023. godini ta su sredstva činila oko 30 posto državnog budžeta Palaua.

Inače, ovo nije prvi put da SAD traži od Palaua da primi migrante. Godine 2009. Palau je pristao da prihvati 17 kineskih muslimana koji su bili zatvoreni u zalivu Gvantanamo.