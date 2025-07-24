Si Đinping upozorio EU: "Morate donositi ispravne strateške odluke"

Kineski predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) danas je upozorio najviše zvaničnike Evropske unije da trebaju donositi ispravne strateške odluke, javili su državni mediji tokom ključnog summita u Pekingu, koji će biti obilježen teškim temama – od trgovinskih sukoba do rata u Ukrajini.

Prema Reutersu, očekivanja od summita, kojim se obilježava 50 godina diplomatskih odnosa, nisu velika, nakon višenedjeljnih napetosti i nesuglasica oko formata sastanka. Na zahtjev Pekinga, trajanje summita je iznenada skraćeno na samo jedan dan.

"Ispravne strateške odluke"

Na dnevnom redu su teme poput trgovinske neravnoteže, pristupa tržištu i rijetkih minerala, dok se Si i premijer Li Ćiang sastaju sa Ursulom fon der Lajen, predsjednicom Evropske komisije, i Antonijem Koštom, predsjednikom Evropskog vijeća.

- Što je međunarodna situacija ozbiljnija i složenija, to Kina i EU moraju više jačati komunikaciju, unapređivati međusobno povjerenje i produbljivati suradnju - rekao je Si fon der Lajen i Košti, prenosi državni CCTV.

- Kineski i evropski čelnici trebali bi... donositi ispravne strateške odluke koje ispunjavaju očekivanja naroda - dodao je.

Ton pomirenja od fon der Lajen

Neposredno prije summita, fon der Lajen je zauzela pomirljiviji stav, ističući danas na društvenoj mreži X da je ovo prilika za "daljnje unapređenje i uravnoteženje našeg odnosa".

- Uvjerena sam da je moguća obostrano korisna suradnja - poručila je fon der Lajen.

Državna agencija Xinhua također je umanjila tenzije između Pekinga i 27-članog bloka, navodeći da je Kina "ključni partner" za Evropu sa zajedničkim interesima.

- Kina je ključni partner Evrope, a ne sistemski suparnik - istaknuto je u komentaru.

Dvije strane dijele interese u trgovini, klimi i globalnom upravljanju, uz opasku: "Ta područja zajedničkog interesa ne bi smjela biti zasjenjena izoliranim tačkama nesuglasica."

Evropska unija Kinu vidi kao "partnera, konkurenta i sistemskog suparnika", što usmjerava njenu stratešku politiku prema Kini.

Teme na summitu

Očekuje se da će evropski lideri na summitu otvoriti teme poput električnih vozila i kineskog industrijskog prekapaciteta.

U aprilu je Kina uvela kontrolu izvoza rijetkih minerala, što je poremetilo globalne lance snabdijevanja i izazvalo privremene zastoje u proizvodnji automobila u Evropi.

Međutim, kineski izvoz magneta od rijetkih minerala u EU u junu je porastao za 245 posto u odnosu na maj, dosegnuvši 1364 metričke tone, iako je i dalje 35 posto niži nego godinu ranije, pokazuju carinski podaci.

Također se očekuje da će EU nakon intenzivnih pregovora potpisati trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o širokoj carini od 15 posto na svoj izvoz, čime bi se izbjegla oštrija stopa od 30 posto koju je prijetio nametnuti predsjednik Donald Tramp, piše Reuters.