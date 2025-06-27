SAD: Kina popustila, metali će se ponovo izvoziti u Ameriku

SAD i Kina postigle u dogovor u ubrzanju isporuke rijetkih zemnih metala u SAD, rekao je sinoć dužnosnik Bijele kuće, usred napora za okončanje trgovinskog rata između najvećih svjetskih privreda.

Predsjednik Donald Tramp (Trump) ranije je izjavio da su potpisali sporazum, ne navodeći dodatne detalje, te da bi mogao biti postignut zaseban sporazum koji bi "otvorio" Indiju. Tokom razgovora u Ženevi u maju, Kina se obavezala ukloniti necarinske protumjere nametnute SAD od 2. aprila, iako nije bilo jasno kako će neke od tih mjera poništiti.

Dio odmazde

Naime, kao dio svoje odmazde na nove američke carine, Kina je obustavila izvoz širokog spektra kritičnih minerala i magneta, poremetivši tako lance opskrbe ključne za proizvođače automobila, poluvodiča te avionsku i vojnu industriju.

- Američka administracija i Kina dogovorile su dodatni sporazum o okviru za provedbu Ženevskog sporazuma - rekao je sinoć za Reuters dužnosnik Bijele kuće. Dogovor se odnosi "na to kako možemo ponovno ubrzati isporuke rijetkih zemnih metala u SAD", naveo je.

Drugi dužnosnik administracije rekao je pak da je sporazum između SAD-a i Kine postignut ranije ove sedmice.

- Isporučit će nam rijetke zemne metale i kada to učine ukinut ćemo naše protumjere - izjavio je američki ministar trgovine Howard Lutnick za Bloomberg.

Dozvola za studente

Iako sporazum pokazuje potencijalni napredak nakon mjeseci trgovinskih nesigurnosti i poremećaja otkako je Tramp preuzeo dužnost u januaru, on također naglašava dug put do konačnog, definitivnog trgovinskog sporazuma između dva ekonomska rivala, analizira Reuters.

Kina je svoja ograničenja oko rijetkih zemnih metala shvatala "vrlo ozbiljno" i provjeravala je kupce kako bi osigurala da se materijali ne preusmjeravaju u američku industriju.

Ženevski sporazum nije ranije potpisan zbog kineskih ograničenja izvoza kritičnih minerala, što je potaknulo Trampovu administraciju da odgovori vlastitim kontrolama izvoza, sprječavajući isporuke softvera za dizajn poluvodiča, aviona i druge robe u Kinu.

Početkom juna, Reuters je izvijestio da je Kina odobrila privremene izvozne dozvole dobavljačima rijetkih zemnih metala za tri najveća američka proizvođača automobila.

Kasnije ovog mjeseca, Tramp je rekao da postoji sporazum s Kinom prema kojem će Peking SAD-u isporučivati ​​magnete i rijetke zemne metale, dok će SAD dopustiti kineskim studentima upis na svoje fakultete i univerzitete.