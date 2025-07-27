Nijemci povećali broj deportacija

Njemačke vlasti ubrzale su deportaciju nepoželjnih - u prvom polugodištu bilo je 11.800 deportacija, u poređenju sa oko 9.500 u prvih šest mjeseci 2024. godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je podatke, u koje je agencija dpa imala uvid, saopćilo na upit zastupnika desničarske Alternative za Njemačku (AfD) Leifa-Erika Holma.

Lani je deportovano više od 20.000 ljudi.

Ministar unutrašnjih poslova Alexander Dobrindt nedavno se zajedno sa kolegama iz Austrije, Danske, Francuske, Češke i Poljske založio za oštriju migrantsku i azilsku politiku.

U zajedničkoj izjavi, ministri ocjenjuju da je "efikasna deportacija ključni uslov za gradnju povjerenja u uravnoteženu evropsku migracionu politiku".

Uprkos ubrzanju deportacija, Holm je napore vlade ocijenio kao nedovoljne:

To nije nekakva deportaciona ofanziva.

Pozvao je na formiranje specijalizovanih centara, zadužene da spriječe sakrivanje ljudi kojima je izrečena mjera deportacije.