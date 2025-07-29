VANREDNO STANJE

Obilne padavine pogodile Peking: Poginulo 30 osoba

Ceste i komunikacijska infrastruktura oštećene su, a 136 sela ostalo je bez struje od ponoći

Dž. R.

29.7.2025

Obilne kiše jučer su pogodile Peking prilikom čega je poginuo 30 osoba,  izvijestila je danas službena novinska agencija.

Smrtni slučajevi zabilježeni su u planinskim sjevernim okruzima Pekinga, 28 u Mijunu i dva u Jancingu. Državni mediji nisu precizirali kako su ljudi poginuli. Obilne kiše počele su tokom vikenda i pojačale su se oko Pekinga i okolnih pokrajina jučer, a u sjevernim okruzima glavnog grada palo je do 543,4 mm padavina, izvijestila je državna novinska agencija.

Peking je preselio 80.322 stanovnika zbog kiše, izvijestila je Xinhua. Ceste i komunikacijska infrastruktura oštećene su, a 136 sela ostalo je bez struje od ponoći.

Kasno sinoć kineski predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) naredio je sveobuhvatnu potragu i spašavanje kako bi se broj žrtava sveo na minimum. Peking je jučer izdao upozorenje na kišu i poplave najvišeg stepena te savjetovao stanovnicima da ne napuštaju svoje domove.

# PEKING
# POPLAVE
# KIŠA
