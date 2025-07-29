Obilne padavine pogodile Peking: Poginulo 30 osoba

Obilne kiše jučer su pogodile Peking prilikom čega je poginuo 30 osoba, izvijestila je danas službena novinska agencija.

Smrtni slučajevi zabilježeni su u planinskim sjevernim okruzima Pekinga, 28 u Mijunu i dva u Jancingu. Državni mediji nisu precizirali kako su ljudi poginuli. Obilne kiše počele su tokom vikenda i pojačale su se oko Pekinga i okolnih pokrajina jučer, a u sjevernim okruzima glavnog grada palo je do 543,4 mm padavina, izvijestila je državna novinska agencija.

Peking je preselio 80.322 stanovnika zbog kiše, izvijestila je Xinhua. Ceste i komunikacijska infrastruktura oštećene su, a 136 sela ostalo je bez struje od ponoći.