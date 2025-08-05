Izrael: Omogućit ćemo postepen ulazak hrane putem lokalnih trgovaca

Vojna agencija koja upravlja humanitarnom pomoći COGAT, najavila je da će omogućiti postepen i kontroliran ulazak dobara u Pojas Gaze putem lokalnih trgovaca.

Volumen pomoći

Količina humanitarne pomoći će se povećati tako što će se omogućiti ulazak dobara u Gazu kroz privatni sektor.

Agencija je rekla da se to odnosi na temeljne prehrambene proizvode, prehranu za djecu, voće i povrće te higijenske potrepštine.

- Cilj je povećati volumen pomoći koja ulazi u Pojas Gaze dok se smanjuje ovisnost o pomoći koju prikupljaju Ujedinjeni narodi i međunarodne organizacije - priopćio je COGAT.

Reuters piše da zasad nije jasno kako bi te operacije funkcionirale, uzevši u obzir razorenost Gaze.

Dnevno 600 kamiona

Palestinski i dužnosnici UN-a upozoravaju da je palestinskoj enklavi potrebno 600 kamiona humanitarne pomoći dnevno kako bi se zadovoljile elementarne potrebe stanovništva. Izrael je dopuštao taj broj prije rata.

Fotografije i snimke izgladnjelih Palestinaca, uključujući djecu, proteklih su sedmica šokirale svijet, kao i snimka izgladnjelog izraelskog taoca koji je u nedjelju objavio Hamas.

Kao odgovor na međunarodne kritike, Izrael je prošle sedmice najavio korake kojima će se povećati obim pomoći Gazi, poput djelomičnih prekida vatre, dopuštanja slanja pomoći iz zraka te zaštite koridora za isporuku.

Hamas je objavio da je spreman koordinirati s Crvenim križem kako bi se taocima u Gazi dostavila pomoć, ako Izrael otvori koridore i zaustavi zračne napade tokom distribucije pomoći.

Ujedinjeni narodi procjenjuju da je Izrael od maja ubio više od 1.000 ljudi dok su tražili hranu, većinu u blizini distribucijskih centara.