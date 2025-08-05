EU: Gaza mora biti sastavni dio buduće palestinske države

Evropska komisija je u utorak ponovila svoj stav da Gaza mora biti sastavni dio buduće palestinske države, naglašavajući hitnost olakšavanja protoka humanitarne pomoći i postizanja održivog prekida vatre u ratom razorenoj enklavi, javlja Anadolu.

Govoreći na podnevnom brifingu, glasnogovornica Evropske komisije Anita Hiper (Anitta Hipper) rekla je da situacija na terenu u Gazi "ostaje nepodnošljiva", pozivajući na hitne napore kako bi se osigurao humanitarni pristup i deeskalacija.

- Zato je vrlo pozitivno što su UN i Izrael postigli dogovor o pristupu kako bi se poboljšala humanitarna situacija u Gazi - rekla je, dodajući da iako postoje "pozitivni pomaci u nekim ključnim parametrima", potrebno je učiniti mnogo više.

Hiper je naglasila da je stav EU jasan: "Ovdje je jasno da Gaza mora biti sastavni dio buduće palestinske države."

Naglasila je da blok odlučno odbacuje sve pokušaje promjene demografskog ili geografskog statusa teritorije, uključujući i "kada je u pitanju izraelska okupacija Gaze".

Na pitanje zašto šefica vanjske politike EU Kaja Kalas šuti o Gazi, Hiper je odgovorila da je "bila izuzetno glasna", ukazujući na javne izjave i objave na društvenim mrežama.

Odgovarajući na pitanje da li Kalas vjeruje da u palestinskoj enklavi vlada glad, Hipper nije direktno potvrdila, ali je rekla: "Visoka predstavnica je bila vrlo jasna i snažno izašla u susret situaciji kada su u pitanju ubistva, humanitarne katastrofe. Nepodnošljive slike koje smo vidjeli, a koje su neodbranjive."