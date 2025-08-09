Video / Haos u Americi: Pucnjava na Tajms Skveru, tri osobe ranjene

Troje ljudi je povrijeđeno u pucnjavi na Tajms Skveru (Times Square) u Njujorku (New York), prenosi agencija Associated Press, pozivajući se na policiju tog američkog grada. Jedna osoba je privedena i ispituje se zbog incidenta, navodi američka agencija.

Pucnjava se dogodila oko 1:20 sati u noći na jednom od najpoznatijih turističkih odredišta u Njujorku (New York). Za sada nema više detalja o tome šta se tačno desilo, a njujorška policija još nije odgovorila na upit agencije Rojters (Reuters).

Njujork tajms (New York Times) piše da su žrtve 19-godišnji mladić i 65-godišnji muškarac pogođeni u noge, te 18-godišnja djevojka kojoj je metak okrznuo vrat. Glasnogovornica policije je objavila da nijedna od povrijeđenih osoba nije u životnoj opasnosti.