Ukrajina i Evropa odbacuju Putinov prijedlog

Evropske sile i Kijev predstavili su vlastiti plan za okončanje rata u Ukrajini, nakon što je Putin zatražio teritorijalne ustupke, dok je Tramp najavio sastanak s ruskim predsjednikom.

Evropski zvaničnici, piše Wall Street Journal, predstavili su SAD-u svoje prijedloge za mir u Ukrajini, dok se američki predsjednik Donald Tramp priprema za razgovore s Vladimirom Putinom, prenosi Reuters.

Tramp i Putin planiraju sastanak 15. augusta na Aljasci, a Tramp je izjavio da je blizu dogovora o završetku sukoba između Rusije i Ukrajine.

Razmjena teritorija

Detalji mogućeg sporazuma nisu objavljeni, ali Tramp je rekao da bi uključivao "određenu razmjenu teritorija na obostranu korist".

To bi značilo ukrajinsko odricanje dijelova teritorije, što Kijev i evropski saveznici odbacuju, tvrdeći da bi to samo ojačalo rusku agresiju.

Potpredsjednik SAD-a Vens sastao se u Velikoj Britaniji sa ukrajinskim i evropskim saveznicima kako bi razgovarali o Trampovoj inicijativi.

Prema WSJ-u, evropski dužnosnici su ponudili protuprijedlog koji zahtijeva prekid vatre prije bilo kakvih teritorijalnih promjena i naglašava da bi razmjena mora biti recipročna, uz sigurnosna jamstva.

- Ne možete započeti proces tako da tokom sukoba predate teritoriju - rekao je jedan evropski pregovarač. Reuters nije mogao potvrditi te navode.

Reakcija Zelenskog

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastanak je ocijenio konstruktivnim.

- Svi naši argumenti su saslušani - kazao je u obraćanju narodu.

- Put ka miru mora se određivati zajednički, samo sa Ukrajinom. To je ključni princip - dodao je.

On je ranije odbacio teritorijalne ustupke, poručivši da "Ukrajinci neće dati svoju zemlju okupatoru".

Evropa dio rješenja

Francuski predsjednik Emanuel Makron također je istakao da Ukrajina mora biti uključena u sve pregovore.

- Budućnost Ukrajine ne može se odlučiti bez Ukrajinaca, koji se već više od tri godine bore za slobodu i sigurnost - napisao je na X-u nakon razgovora sa Zelenskim, njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i britanskim premijerom Keirom Starmerom.

- Evropljani će također biti dio rješenja, jer je u pitanju i njihova vlastita sigurnost.

Zelenski je u proteklim danima intenzivno komunicirao s partnerima, nakon što je Trampov izaslanik Stiv Vitkof posjetio Moskvu, što je Tramp opisao kao "veliki napredak".

- Potrebni su jasni koraci i maksimalna koordinacija između nas i naših saveznika - poručio je Zelenski na X-u u subotu.