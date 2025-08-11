Stravičan slučaj: Beba preminula nakon genitalnog sakaćenja

Jednomjesečna beba preminula je nakon genitalnog sakaćenja u Gambiji. Ona je zbog jakog krvarenja hitno prevezena u bolnicu u glavnom gradu Banjulu, ali prema navodima policije ona je proglašena mrtvom po dolasku.

Policija je potvrdila da su dvije žene uhapšene zbog sumnje da su umiješane u ovaj tragičan slučaj, a obdukcija će utvrditi tačan uzrok smrti.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava izrazile su ogorčenje i pozvale vlasti da odlučno stanu na kraj ovoj okrutnoj tradiciji.

– Kultura nije izgovor, tradicija nije štit – ovo je nasilje, čisto i jednostavno, poručili su iz vodeće nevladine organizacije Women In Leadership and Liberation (WILL).

Gambija je među 10 zemalja sa najvećom stopom ženskog obrezivanja. Podaci govore da je čak 73 posto žena i djevojčica uzrasta od 15 do 49 godina prošlo kroz ovaj proces.

Fatou Baldeh, koja je osnivačica WILL-a izjavila je za BBC da se u Gambiji raste broj obrezivanja beba, iako je ono zabranjeno od 2015. godine. Počiniocima prijete kazne zatvora do tri godine i novčane kazne, dok je za smrt djevojčice predviđena doživotna kazna.