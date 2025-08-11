Makron: Plan Izraela za Gazu je katastrofa neviđene težine

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) danas je osudio planove Izraela za pojačanje vojne operacije u Gazi.

Kako prenosi Reuters, Makron je ove planove nazvao "katastrofom koja samo čeka da se dogodi", te je predložio formiranje međunarodne koalicije pod mandatom Ujedinjenih nacija radi stabilizacije Gaze.

Prethodne sedmice, izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan za preuzimanje kontrole nad Gaza Cityjem, potez koji je proširio vojne operacije na razoreni palestinski teritorij i izazvao oštre kritike u zemlji i inostranstvu.

- Najava izraelskog kabineta o proširenju operacija u Gaza Cityju i kampovima Mavasi (Mawasi) te o ponovnoj okupaciji nagovještava katastrofu neviđene težine koja samo čeka da se dogodi i korak je ka beskrajnom ratu – poručio je francuski predsjednik.

Makron je dodao kako će "izraelski taoci i narod Gaze biti glavne žrtve ovakve strategije" vlade u Tel Avivu.

Podsjetimo, Makron je značajno promijenio retoriku prema izraelskoj agresiji na Gazu.

Pored toga, najavio je da će Francuska u septembru na Generalnoj skupštini UN-a priznati Palestinu kao nezavisnu državu.