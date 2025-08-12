Tajvan očekuje udar tajfuna: Evakuirano stotine ljudi

Zbog mogućeg udara tajfuna Podul na Tajvan, vlasti su evakuirale stotine ljudi. Područja u blizini još se bore s posljedicama poplava i rekordnih vjetrova koje su donijele prethodne oluje, piše Reuters.

Tajfun srednje jačine Podul, s udarima vjetra do 155 km/h, kreće se prema jugoistočnom gradu Taitungu, jačajući, te se očekuje da će na obalu stići sutra, objavili su meteorolozi.

Prelijevanje brane

U istočnom okrugu Hualien gotovo 700 ljudi bit će evakuirano iz svojih domova zbog opasnosti od prelijevanja prirodne brane nastale nakon klizišta izazvanog prethodnim tajfunom. "Posebno moramo upozoriti ljude koji žive nizvodno da slijede upute vlasti i evakuiraju se", rekao je Chu Chung-jui, dužnosnik Nacionalnog centra za znanost i tehnologiju u svrhu smanjenja katastrofa.

- Vlasti pomno prate ovo jezero nastalo klizištem - izjavio je na brifingu radne skupine za tajfune u Taipeiju.

Nakon što pogodi kopno, očekuje se da će oluja udariti u gusto naseljenu zapadnu obalu, prije nego što kasnije ove sedmice krene prema južnoj kineskoj pokrajini Fujian.

Broji odroni

U planinskim područjima na jugu u idućih nekoliko dana moglo bi pasti i do 600 mm kiše, priopćila je Središnja meteorološka uprava. Vlasti na jugu također rade na evakuaciji onih čiji su domovi oštećeni u julu, kada je tajfun donio rekordne vjetrove i teško oštetio elektroenergetsku mrežu u rijetkom izravnom udaru na zapadnu obalu Tajvana.

Više od godišnje količine padavina palo je u jednoj sedmici ovog mjeseca u dijelovima južnog Tajvana, što je izazvalo brojne odrone i poplave, pri čemu su četiri osobe poginule.

Tajvan redovno pogađaju tajfuni, najčešće duž planinske, rijetko naseljene istočne obale okrenute prema Pacifiku.