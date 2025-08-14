Litvanija obučava osmogodišnju djecu za rad sa dronovima

U jeku sve većih napetosti s Rusijom, Litvanija pokreće neviđen nacionalni program, djeca već od osme godine učit će kako sastaviti i upravljati dronovima.

Vlada planira obučiti više od 22.000 građana, od čega 7.000 najmlađih, a sve kako bi se pojačali kapaciteti zemlje za eventualnu odbranu.

Zajednička incijativa

Plan je dio zajedničke inicijative ministarstava obrane i obrazovanja, a obuka će biti prilagođena dobi polaznika.

Najmlađi će jednostavnije dronove sastavljati i upravljati, dok će najstariji polaznici dizajnirati i proizvoditi dijelove, te upravljati naprednim modelima.

Ministrica obrane Dovile Šakaliene najavila je da će već u septembru biti otvoreni centri za kontrolu dronova u Jonavi, Taurageu i Kedainiaiju, a do 2028. još šest širom zemlje.

Tehničke vještine

Za opremu i tehnologiju vlada izdvaja 3,3 miliona eura.

Program se provodi u suradnji s Litvanskim savezom strijelaca, ima za cilj razviti tehničke vještine.

Ova odluka dolazi nakon što su u julu dva drona, za koja se vjeruje da su ruska, ušla iz Bjelorusije na litvanski teritorij, dodatno podižući tenzije u regiji.



