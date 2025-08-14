Devetomjesečni dječak umro na ljetovanju u Turskoj

Porodica koja je ljeto provodila u Antaliji u Turskoj na koncu je doživjela veliku tragediju. Ono što je trebalo biti odmor iz snova, pretvorilo se u noćnu moru.

Devetomjesečni dječak Arian, rumunjskog porijekla, preminuo je u hotelskoj sobi, a njegovi roditelji sada se bore s birokratskim preprekama kako bi njegovo tijelo vratili kući u Italiju, piše Il Messaggero.

Majka, otac i dvoje djece, koji žive u talijanskoj regiji Veneto, odsjeli su u hotelu kada je u srijedu u pet ujutro njihov mlađi sin počeo plakati.

- Njegov otac se prvi probudio, a onda sam ja ustala. Malo smo ga mazili. Bolio ga je trbuh, ali onda je prošlo. Bio je uobičajeni mali veseli dječak. Vratili smo se u krevet, a kada smo se ponovno probudili on je imao mrlje po tijelu i promijenio je boju lica. Podigla sam ga, a on je bio bez svijesti. Vrišteći sam otrčala u predvorje hotela - ispričala je majka.

Dok su čekali hitnu pomoć, ukrajinski i njemački turisti pritekli su u pomoć i pokušali ga oživjeti disanjem usta na usta. Dječaka su potom prevezli u bolnicu, ali liječnici nisu uspjeli ništa učiniti.

- Nakon otprilike četrdeset minuta provedenih tamo rekli su mi da mog sina više nema - rekla je Roxana Roman.

Nakon tragedije porodica je morala proći kroz složen postupak – identifikaciju, davanje izjava policiji, predaju dokumenata pogrebnom poduzeću te plaćanje troškova od 5.000 eura za bolnicu i agenciju.

Proces vraćanja tijela dodatno komplicira zahtjev talijanskog konzulata u Izmiru da potrebne dokumente dobije isključivo poštom, a ne elektronički. Dokumente mora poslati pogrebno poduzeće u Antaliji, zbog čega bi se boravak porodice u Turskoj mogao produžiti na više dana, uz dodatne troškove ako propuste let.

- Samo želim moći oplakati svog sina u Italiji, svaki dan koji prođe je mučenje za mene - poručila je majka, koja je putem društvenih mreža uputila i apel za financijsku pomoć.