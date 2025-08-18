Tramp: Mir se može postići i dok sukobi traju

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je tokom sastanka sa Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući da prekid vatre u Ukrajini nije neophodan.

Tramp smatra da je moguće postići mirovni sporazum i dok rat traje, bez formalnog zaustavljanja sukoba.

- Ne mislim da je potreban prekid vatre. Znate, ako pogledate šest sporazuma koje sam postigao ove godine, svi su dogovoreni dok je rat još trajao. Nijedan nije uključivao prekid vatre - rekao je Tramp novinarima tokom sastanka u Bijeloj kući.

- Znam da bi prekid vatre mogao biti koristan, ali također razumijem zašto ga jedna ili druga strana ne bi htjela, iz strateških razloga. Dogodi se prekid vatre, a onda se oni obnavljaju, obnavljaju i obnavljaju, i možda im to ne odgovara - izjavio je.

Tramp je dodao da mu se "koncept prekida vatre sviđa" jer bi ljudi prestali ginuti, ali vjeruje da je moguće "dogovoriti mir dok borbe još traju".