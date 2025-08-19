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POTVRDILO MINISTARSTVO

Spas za narod: Kipar poslao 1.200 tona pomoći u Gazu

Čitav poduhvat je pod pokroviteljstvom mehanizma UN za isporuku pomoći, dodali su iz kiparskog ministarstva

Slanje pomoći. AP

SRNA

19.8.2025

Kipar je poslao 1.200 tona humanitarne pomoći Gazi morskim putem preko Ashdoda u Izraelu, saopćilo je kiparsko Ministarstvo vanjskih poslova.

Prethodno provjereni teret bit će prebačen bez dodatnih sigurnosnih provjera po dolasku u Ashdod, a međunarodna humanitarna organizacija Svjetska centralna kuhinja bit će konačni distributer, navodi se u sopćenju.

- Čitav poduhvat je pod pokroviteljstvom mehanizma UN za isporuku pomoći - dodali su iz kiparskog ministarstva.

Kipar i Malta su sakupili najveći dio pomoći, a doprinose su dale i organizacije iz SAD, Italije, Suverenog malteškog reda i Kuvajta. Doprinos Ujedinjenih Arapskih Emirata operaciji bio je neophodan, saopćio je Kipar.

Pojas Gaze razoren je gotovo dvogodišnjim vojnim napadom Izraela, u kojem je poginulo više od 61.000 Palestinaca, prema podacima lokalnih zdravstvenih vlasti koje ne prave razliku između boraca i civila.

Rat na kopnu i u zraku stvorio je i krizu gladi, a dopremanje pomoći kasni. Više od 200 stanovnika Gaze umrlo je od neuhranjenosti ili gladi tokom rata, navele su zdravstvene vlasti.

# KIPAR
# HUMANITARNA POMOĆ
# GAZA
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