Spas za narod: Kipar poslao 1.200 tona pomoći u Gazu

Kipar je poslao 1.200 tona humanitarne pomoći Gazi morskim putem preko Ashdoda u Izraelu, saopćilo je kiparsko Ministarstvo vanjskih poslova.

Prethodno provjereni teret bit će prebačen bez dodatnih sigurnosnih provjera po dolasku u Ashdod, a međunarodna humanitarna organizacija Svjetska centralna kuhinja bit će konačni distributer, navodi se u sopćenju.

- Čitav poduhvat je pod pokroviteljstvom mehanizma UN za isporuku pomoći - dodali su iz kiparskog ministarstva.

Kipar i Malta su sakupili najveći dio pomoći, a doprinose su dale i organizacije iz SAD, Italije, Suverenog malteškog reda i Kuvajta. Doprinos Ujedinjenih Arapskih Emirata operaciji bio je neophodan, saopćio je Kipar.

Pojas Gaze razoren je gotovo dvogodišnjim vojnim napadom Izraela, u kojem je poginulo više od 61.000 Palestinaca, prema podacima lokalnih zdravstvenih vlasti koje ne prave razliku između boraca i civila.

Rat na kopnu i u zraku stvorio je i krizu gladi, a dopremanje pomoći kasni. Više od 200 stanovnika Gaze umrlo je od neuhranjenosti ili gladi tokom rata, navele su zdravstvene vlasti.