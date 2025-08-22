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ODBACIO NALAZE IZVJEŠTAJA

Izrael tvrdi da u Gazi nema gladi

Prethodni izvještaji i procjene IPC više su puta dokazane netačnim i ne odražavaju stvarnost na terenu

Gaza. platforma X

FENA

22.8.2025

Izrael je u petak odbacio nalaze izvještaja o sigurnosti hrane koji je podržao UN, insistirajući da u Gazi nema gladi te da su nalazi temeljeni na "lažima Hamasa".

Objava ministarstva vanjskih poslova uslijedila je nakon što je panel IPC sa sjedištem u Rimu saopćio da je sada potvrđena glad u guvernoratu Gaza - gradu Gazi - koji pokriva oko 20 posto Pojasa Gaze.

- U Gazi nema gladi - saopćilo je ministarstvo, dodajući da su nalazi panela "temeljeni na lažima Hamasa koje peru organizacije ličnim interesima".

- Posljednjih sedmica, ogroman priliv pomoći preplavio je Pojas osnovnim namirnicama i uzrokovao nagli pad cijena hrane - saopćilo je ministarstvo.

I ova procjena bit će bačena u kantu za smeće političkih dokumenata,dodaje se.

Tijelo izraelskog ministarstva dobrane koje nadzire civilne poslove na palestinskim teritorijima, poznato kao COGAT, također je oštro kritkovalo izvještaj.

- COGAT odlučno odbacuje tvrdnju o gladi u Pojasu Gaze, a posebno u gradu Gazi. Prethodni izvještaji i procjene IPC više su puta dokazane netačnim i ne odražavaju stvarnost na terenu - navodi se, prenosi AFP.

# IZRAEL
# GAZA
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