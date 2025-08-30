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DANAS SE OBILJEŽAVA

Međunarodni dan nestalih osoba

Dan sjećanja na sve osobe koje se smatraju nestalima, bez obzira jesu li nestale u ratnim zbivanjima, ili su bile žrtve zločina protiv čovječnosti

Međunarodni dan nestalih osoba. Ilijaš.info

I. P.

30.8.2025

Međunarodnim danom nestalih osoba se 30. avgusta svake godine obilježava sjećanje na osobe koje se smatraju nestalima, a proglasila ga je Organizacija ujedinjenih nacija.

To je dan sjećanja na sve osobe koje se smatraju nestalima, bez obzira jesu li nestale u ratnim zbivanjima, ili su bile žrtve zločina protiv čovječnosti ili kršenja ljudskih prava, te čije sudbine i mjesta ukopa nisu poznati.

Nestala osoba je svaka osoba koja se udaljila iz svog uobičajenog okruženja (mjesta prebivališta ili boravišta) protivno svojoj volji ili u skladu sa svojom voljom, ako to s obzirom na njene uobičajene životne navike, ponašanje, socijalne kontakte, profesionalne aktivnosti, nije uobičajeno.

U Bosni i Hercegovini, 29 godina nakon prestanka ratnih djejstava, na evidenciji nestalih osoba još se vodi gotovo 7.600 osoba.

# MEĐUNARODNI DAN NESTALIH OSOBA
# OBILJEŽAVANJE
# NA DANAŠNJI DAN
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