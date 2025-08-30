Međunarodni dan nestalih osoba

Međunarodnim danom nestalih osoba se 30. avgusta svake godine obilježava sjećanje na osobe koje se smatraju nestalima, a proglasila ga je Organizacija ujedinjenih nacija.

To je dan sjećanja na sve osobe koje se smatraju nestalima, bez obzira jesu li nestale u ratnim zbivanjima, ili su bile žrtve zločina protiv čovječnosti ili kršenja ljudskih prava, te čije sudbine i mjesta ukopa nisu poznati.

Nestala osoba je svaka osoba koja se udaljila iz svog uobičajenog okruženja (mjesta prebivališta ili boravišta) protivno svojoj volji ili u skladu sa svojom voljom, ako to s obzirom na njene uobičajene životne navike, ponašanje, socijalne kontakte, profesionalne aktivnosti, nije uobičajeno.

U Bosni i Hercegovini, 29 godina nakon prestanka ratnih djejstava, na evidenciji nestalih osoba još se vodi gotovo 7.600 osoba.