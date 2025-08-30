Francuska protiv američkog uskraćivanja pristupa Palestincima skupštini UN-a

Francuski ministar vanjskih poslova Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot) izjavio je u subotu da ne bi trebalo biti ograničenja pristupa Generalnoj skupštini UN-a sljedećeg mjeseca, nakon što su Sjedinjene Američke Države saopćile da će uskratiti vize članovima Palestinske uprave.

- Sastanak Generalne skupštine UN-a ne bi trebao biti podložan nikakvim ograničenjima pristupa - izjavio je Baro na sastanku ministara vanjskih poslova EU u Danskoj.

Vanredna mjera

Niz ministara u Kopenhagenu ponovio je francuski poziv Sjedinjenim Državama da omoguće pristup palestinskoj delegaciji.

Vanredna mjera Vašingtona dolazi u trenutku kada Francuska predvodi napore za priznavanje palestinske države na okupljanju svjetskih čelnika u Njujorku.

Taj potez dodatno usklađuje administraciju američkog predsjednika Donalda Trampa s izraelskom vladom, koja vodi rat u Gazi.

Pozvala na poništenje odluke

Palestinska uprava pozvala je Sjedinjene Države da ponište svoju odluku, za koju je saopćila da je “u jasnoj suprotnosti s međunarodnim pravom i Sporazumom o sjedištu UN-a“.

Predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abas (Mahmoud Abbas), 89-godišnji veteran koji je svojevremeno srdačne odnose s Vašingtonom, planirao je prisustvovati sastanku UN-a.

Prema sporazumu, kao domaćin Ujedinjenih nacija u Njujorku, Sjedinjene Države ne bi trebale odbijati vize zvaničnicima koji putuju u svjetsku organizaciju, prenosi AFP.