Potvrđena smrt Muhameda Sinvara, brata istaknutog vođe Hamasa

Hamas je u jučerašnjem saopćenju potvrdio da je Muhamed Sinvar, brat vođe organizacije Jahje Sinvara (Yahye Sinwara), poginuo tokom izraelskog napada na centralni dio Pojasa Gaze u maju.

Iako Hamas nije naveo okolnosti njegove pogibije, uz zvaničnu potvrdu objavljena je njegova fotografija.

Sinvar je stradao sredinom maja u zajedničkoj operaciji IDF-a i Šin Beta (Shin Beta), usmjerenoj na podzemni komandno-kontrolni kompleks, prema podacima IDF-a. Muhamed je bio mlađi brat Jahje Sinvara, koji je vodio Hamas od početka rata s Izraelom.

Prema špekulacijama izraelskih medija jedini preostali komadant Hamasa je Iz al-Sin al-Hadad (Izz al-Din al-Haddad), za kojeg se navodi da se je i dalje u Pojasu Gaze.