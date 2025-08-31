Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POGINUO SREDINOM MAJA

Potvrđena smrt Muhameda Sinvara, brata istaknutog vođe Hamasa

Muhamed je bio mlađi brat Jahje Sinvara

Hamas nije iznio pojedinosti o njegovoj smrti. platforma X

I. H.

31.8.2025

Hamas je u jučerašnjem saopćenju potvrdio da je Muhamed Sinvar, brat vođe organizacije Jahje Sinvara (Yahye Sinwara), poginuo tokom izraelskog napada na centralni dio Pojasa Gaze u maju.

Iako Hamas nije naveo okolnosti njegove pogibije, uz zvaničnu potvrdu objavljena je njegova fotografija.

Sinvar je stradao sredinom maja u zajedničkoj operaciji IDF-a i Šin Beta (Shin Beta), usmjerenoj na podzemni komandno-kontrolni kompleks, prema podacima IDF-a. Muhamed je bio mlađi brat Jahje Sinvara, koji je vodio Hamas od početka rata s Izraelom.

Prema špekulacijama izraelskih medija jedini preostali komadant Hamasa je Iz al-Sin al-Hadad (Izz al-Din al-Haddad), za kojeg se navodi da se je i dalje u Pojasu Gaze.

# IZRAEL
# HAMAS
# GAZA
# YAHYA SINWAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.