Florida ukida sve obavezne vakcine za djecu

Guverner američke savezne države Florida, Ron DeSantis (Ron DeSantis), najavio je postepeno ukidanje svih obaveznih vakcina za djecu, nastavljajući time svoju politiku protiv mjera koje su bile uvedene tokom pandemije COVID-19.

Na konferenciji održanoj u srijedu, DeSantis je također predstavio novoosnovanu državnu komisiju pod nazivom Učinimo Ameriku ponovo zdravom (Make America Healthy Again), koja bi, po uzoru na federalne inicijative, trebala promovisati koncept tzv. medicinske slobode i pravo građana na samostalno donošenje zdravstvenih odluka, prenosi AP.

Državni hirurg Džozef Ladapo (Joseph Ladapo) oštro je kritikovao postojeće vakcinalne obaveze u školama i vrtićima, ocijenivši ih kao "nemoralno zadiranje u osnovna ljudska prava, gotovo na nivou ropstva". Prema njegovim riječima, roditelji bi morali imati apsolutno pravo da odlučuju o zdravlju svoje djece bez uplitanja države.

- Građani imaju pravo donositi vlastite, informisane odluke o svom tijelu. Niko ne bi smio naređivati šta će neko unositi u organizam. Takva praksa mora prestati - izjavio je Ladapo u Valricu, nedaleko od Tampe.

Vrste vakcina

Prema podacima Ministarstva zdravstva Floride, vakcine koje su trenutno obavezne za djecu uključuju one protiv ospica, varičele, hepatitisa B, dječije paralize, difterije, tetanusa i velikog kašlja (pertusisa). Ladapo je naveo da je konačni cilj "ukinuti svaku pojedinačnu obavezu vakcinacije", iako je priznao da će za određene korake biti potrebna odluka zakonodavne vlasti države Floride.

Ako se ovaj plan u potpunosti provede, Florida bi postala prva američka savezna država koja je ukinula tako veliki broj vakcinalnih obaveza za djecu.

Nova komisija, koju će voditi potguverner Džej Kolins (Jay Collins) i prva dama Floride Kejsi DeSantis (Casey DeSantis), imat će zadatak da jača roditeljska prava u odlučivanju o zdravstvenoj zaštiti djece, promoviše zdravu ishranu i preispituje medicinske prakse koje, kako navode, "nisu utemeljene na čvrstim dokazima".

- Mi uklanjamo državu iz vaših života - poručio je Kolins.

Preporuke kao osnova

Guverner je također najavio da će preporuke komisije biti osnova za sveobuhvatan "zakonodavni paket o medicinskoj slobodi", koji će se naći pred zakonodavnim tijelom Floride na sljedećem zasjedanju. Taj zakon bi formalno ukinuo obavezne vakcine propisane važećim zakonima, kao i trajno potvrdio već donesene odluke protiv COVID mjera.

- Planiramo predložiti paket koji će biti temeljna promjena u pristupu javnom zdravstvu - zaključio je DeSantis.