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BIVŠI PREDSJEDNIK SAD

Operisan Džo Bajden

Uklonjen mu rak kože s čela

Bajden viđen s flasterom na čelu. Fox News

Dž. R.

5.9.2025

Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džo Bajden (joe Biden) nedavno je viđen sa vidljivim ožiljkom na čelu dok izlazi iz crkve u Delaveru, a njegov portparol je za list "The Hill" potvrdio da je bio podvrgnut hirurškoj intervenciji uklanjanja raka kože sa čela.

Kako je saopšteno, Bajden je bio podrgnut Mohs hirurškoj tehnici u kojoj se slojevi kože postepeno uklanjaju i pregledaju pod mikroskopom sve dok se tragovi kancerogenih ćelija više uopšte ne vide.

Bajden je i ranije imao nemelanomske oblike raka kože, koje je uklanjao prije predsjedničkog mandata.

Tokom ljekarskog pregleda 2023. godine, dok je još bio na funkciji, uklonjen mu je i kancerogeni čvor sa grudnog koša.

U maju 2025. godine, Bajden je objavio da mu je dijagnostikovan agresivan rak prostate, koji se proširio na kosti. Od tada se rijetko pojavljuje u javnosti.

Bajden ima 82 godine, a njegovo zdravstveno stanje je već duže vrijeme predmet političkih spekulacija.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) i drugi republikanci više puta su tvrdili da Bajden nije sposoban da sam donosi odluke, što je njegov tim oštro demantovao.

# OPERACIJA
# JOE BIDEN
# SAD
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