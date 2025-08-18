Tramp: "Tačno znam šta radim, riješio sam šest ratova u pola godine"

Američki predsjednik Donald Trump pohvalio se svojim mirovnim postignućima uoči današnjih, potencijalno ključnih pregovora o Ukrajini.

- Tačno znam šta radim - poručio je Tramp u objavi na društvenim mrežama.

I ovaj put je kritikovao način na koji američki mediji prate njegov angažman, posebno se osvrnuvši na izvještavanje Wall Street Journala.

- Riješio sam šest ratova u šest mjeseci, a jedan od njih prijetio je nuklearnom katastrofom. Ipak, moram čitati i slušati Wall Street Journal i mnoge druge koji zaista nemaju pojma, a govore mi da sve radim pogrešno kada je riječ o rusko-ukrajinskoj zbrci - napisao je Tramp.