Tramp: "Tačno znam šta radim, riješio sam šest ratova u pola godine"

Američki predsjednik Donald Trump pohvalio se svojim mirovnim postignućima uoči današnjih, potencijalno ključnih pregovora o Ukrajini.
- Tačno znam šta radim - poručio je Tramp u objavi na društvenim mrežama.
I ovaj put je kritikovao način na koji američki mediji prate njegov angažman, posebno se osvrnuvši na izvještavanje Wall Street Journala.
- Riješio sam šest ratova u šest mjeseci, a jedan od njih prijetio je nuklearnom katastrofom. Ipak, moram čitati i slušati Wall Street Journal i mnoge druge koji zaista nemaju pojma, a govore mi da sve radim pogrešno kada je riječ o rusko-ukrajinskoj zbrci - napisao je Tramp.
U nastavku objave, ponovo je za rat u Ukrajini optužio predsjednika Džoa Bajdena, iako je agresiju pokrenula Rusija pod vodstvom Vladimira Putina.
- Zovite me kako hoćete – glavni mirotvorac, realist, čovjek koji misli svojom glavom – ali tačno znam šta radim. Riješio sam šest ratova u šest mjeseci, jedan od njih mogao je završiti nuklearnom katastrofom. Ipak, moram čitati i slušati Wall Street Journal i mnoge druge koji nemaju pojma, a govore mi da sve radim pogrešno kada je riječ o rusko-ukrajinskoj zbrci. To su isti oni koji su tvrdili da Bajden zna šta radi. Pogledajte gdje nas je doveo! Da nije bilo Bajdena, rata nikada ne bi bilo - napisao je Tramp.