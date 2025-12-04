Željko Komšić: Državnički govor

Željko Komšić, član Predsjedništva BiH, obilježio je Dan državnosti Bosne i Hercegovine snažnim i emotivnim govorom u Velikoj Britaniji, gdje je još jednom podsjetio svijet na vrijednosti koje baštini naša država.

U trenutku kada se često čini da glas Bosne i Hercegovine pretiho odzvanja međunarodnim prostorom, Komšić je poslao jasnu, državničku poruku. BiH je evropska, suverena i antifašistička država, čvrsto ukorijenjena u odluke iz 1943. godine i ZAVNOBiH-a.

Njegov nastup pred britanskim zvaničnicima, diplomatama i bh. dijasporom bio je više od protokolarne obaveze. Bio je to govor koji je podsjetio da se Dan državnosti ne slavi samo zbog prošlosti, nego i zbog obaveze prema budućnosti.

U političkom trenutku punom blokada, ucjena i potkopavanja institucija, njegov nastup u Londonu djelovao je kao osvježavajući kontrapunkt. Bila je to poruka da BiH ima glas, da ima državu i da ima ljude koji je znaju predstaviti na dostojanstven način.