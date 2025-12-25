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LIČNOST DANA

Maja Džafić: Nastavnica za poželjeti

Nominirana za prestižnu međunarodnu nagradu „The Global Teacher Prize“, među 50 najboljih nastavnika svijeta

Nastavnica Džafić: Dobitnica je nagrade „Inovativni nastavnik”. Facebook

Piše: Evelin Trako

25.12.2025

Nastavnica historije Maja Džafić svojim predanim radom, stručnošću i inovativnim pristupom nastavi postala je istaknuto ime u obrazovanju, ne samo u Unsko-sanskom kantonu, već i daleko izvan granica Bosne i Hercegovine. Kao nastavnica u Osnovnoj školi „Gornje Prekounje–Ripač“ u Bihaću, svakodnevno pokazuje kako se znanje, odgovornost i ljubav prema učiteljskom pozivu mogu pretvoriti u vrhunske rezultate.

Njena nominacija za prestižnu međunarodnu nagradu „The Global Teacher Prize“, među 50 najboljih nastavnika svijeta, predstavlja izuzetno priznanje njenom radu, ali i potvrdu kvaliteta obrazovanja koje se njeguje. Osim toga, dobitnica je nagrade „Inovativni nastavnik“, čime je dodatno istaknuta njena kreativnost i sposobnost da nastavni proces učini savremenim, zanimljivim i inspirativnim za učenike.

Povodom ovog velikog uspjeha, nastavnica Džafić jučer je primljena u Vladi Unsko-sanskog kantona, gdje su joj ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denis Osmankić i ministar finansija Danko Jakšić uručili novčanu nagradu kao znak zahvalnosti i priznanja za izuzetna postignuća u obrazovanju.

# LIČNOST DANA
# NASTAVNICA
# MAJA DŽAFIĆ
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