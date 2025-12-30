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LIČNOST DANA

Tarik Muharemović: Svijetla budućnost

Ovaj pogodak je njegov drugi u sezoni za Sasuolo, a Tarik je u dosadašnjem dijelu sezone pokazao da zna biti opasan i u fazi napada

Muharemović: Opasan u napadu. Platforma X

Piše: Evelin Trako

30.12.2025

Tarik Muharemović, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i sjajni stoper talijanskog Sasuola, koji je proteklog vikenda ponovo oduševio navijače i stručnu javnost.

U utakmici 17. kola Serie A protiv Bologne (1:1), Muharemović je postigao važan gol za Sasuolo i praktično donio bod svom timu. Nakon što su domaćini poveli u 47. minuti, bh. reprezentativac je u 63. minuti preciznim udarcem glavom iz kornera poravnao rezultat na 1:1.

Ovaj pogodak je njegov drugi u sezoni za Sasuolo, a Tarik je u dosadašnjem dijelu sezone pokazao da zna biti opasan i u fazi napada, što nije čest slučaj za defanzivca. Njegova zapažena partija u Seriji A potvrđuje da se radi o igraču koji se nameće kao jedno od najvažnijih imena u odbrani Sasuola, ali i kao važan stub u reprezentaciji BiH.

Pred njim je svijetla budućnost, koja bi mogla uključivati i još veće izazove u evropskom nogometu.

# LIČNOST DANA
# TARIK MUHAREMOVIĆ
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