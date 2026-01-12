Kenan Kodro: Nemilosrdni strijelac

Kenan Kodro još jednom je pokazao da golgeterski instinkt ne blijedi s godinama, već da se aktivira onda kada je najpotrebnije. Bh. napadač obilježio je večer u Santanderu hat-trickom kojim je Zaragozi donio jednu od najvažnijih pobjeda sezone i praktično je izvukao s dna tabele španske La Lige 2.

U trenutku kada je pritisak bio najveći, a borba za opstanak postajala sve surovija, Kodro je preuzeo odgovornost i sam riješio utakmicu. Tri gola na gostujućem terenu, protiv neugodnog Racinga, koji je ujedno i lider na tabeli i prvi kandidat za plasman među kremu španskog fudbala.

Zahvaljujući ovoj pobjedi Zaragoza je pobjegla s posljednje pozicije i sada zauzima 21. mjesto sa 20 bodova, tri manje od sigurne zone.

Put do opstanka i dalje je dug i neizvjestan, ali Kodrina rapsodija vratila je nadu klubu koji je predugo gledao u dno tabele.

Za Kenana Kodru ujedno je ovo bio i podsjetnik da i dalje može biti faktor odluke, čovjek koji jednim potezom mijenja tok sezone. U noći kada je Zaragozi trebao heroj, on je bez dileme to bio.