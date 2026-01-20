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LIČNOST DANA

Pape Gej: Junak nacije

Postigao je golčinu i tako Senegalu donio titulu prvaka Afrike

Gej: Pravda zadovoljena. Platforma X

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

20.1.2026

U večeri u kojoj je fudbal bio na ivici da izgubi smisao, jedan čovjek vratio mu je dostojanstvo. 

Pape Gej (Gueye) postao je simbol pravde, inata i mentalne snage Senegala u finalu Afričkog kupa nacija.

Nakon neviđenog sudijskog cirkusa, poništenog gola i skandalozno dosuđenog penala za Maroko, Senegalci su bili teško pogođeni, ali ne i slomljeni.

U trenutku kada su emocije ključale, a pritisak bio nepodnošljiv, Pape Gej je preuzeo odgovornost koju nose samo istinski lideri.

Njegov projektil lijevom nogom u produžecima bio je pogodak za titulu, ali i odgovor svima koji su pokušali režirati drugačiji epilog.

Tim golom stavio je tačku na Afrički kup nacija i započeo slavlje jedne nacije koja je vjerovala do kraja.

U finalu u kojem se borilo i protiv protivnika i protiv sudijske nepravde, Papa Gej je bio junak kakvog Senegal neće zaboraviti.

# LIČNOST DANA
# SENEGAL
# PAPE GUEYE
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