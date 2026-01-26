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LIČNOST DANA

Edin Džeko: Dijamant ne gubi sjaj

Njegov transfer i prve minute na terenu najavljuju povratak Schalkea u Bundesligu

Edin Džeko. Schalke 04

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

26.1.2026

Dvadesetak minuta na terenu bilo je potrebno kapitenu Reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki da upiše prvi pogodak za svoj novi tim, Schalke. 

Džeko je debitirao u susretu 19. kola 2. Bundeslige protiv Kaiserslauterna, a nakon što je u 67. minuti nedovoljno oporavljen zamijenio Junesa (Yunes) smanjio je prednost gostiju, da bi njegov tim u nadoknadi vremena uspio doći i do neriješenog rezultata.

Dijamant je pokazao da ne gubi sjaj, a njegov transfer i prve minute na terenu najavljuju povratak Schalkea u Bundesligu. Inače, povratak Džeke u Njemačku, nakon 15 godina, izazvao je oduševljenje, posebno navijača kluba čiji dres nosi, te se očekuje da će nastaviti rešetati mreže protivnika.

# LIČNOST DANA
# EDIN DŽEKO
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