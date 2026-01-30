Politika u šinama

Evropska komisija nam je još jednom rekla ono što svi već godinama u BiH znaju - da je naš željeznički sektor zapostavljen i nekonkurentan.

Preciznije, potvrdili su da je pola željezničke infrastrukture u BiH nesigurno i zastarjelo i da zbog nedovoljnih ulaganja entitetskih vlada, željeznica ne može omogućiti odgovarajući međunarodni tranzit.

U pitanju je, zapravo, potpuno odsustvo političke volje da se ovim sektorom ozbiljno bavi. Decenijama se gotovo ne ulaže, pruge se krpe, a vozni park preživljava, zahvaljujući improvizaciji i entuzijazmu radnika. Rezultat je vidljiv - sistem postoji, ali suštinski ne ispunjava svoju osnovnu zadaću i funkciju.

Evropska komisija je, kako reče ekonomski stručnjak Zoran Pavlović, praktično napisala „uputstvo za upotrebu“ o pitanju bh. željeznica.

Četvrti željeznički paket, s kojim BiH treba uskladiti svoje zakone, ne traži ništa revolucionarno: razdvajanje infrastrukture od prijevoza, otvaranje tržišta i jasno definisana pravila korištenja pruga.

Međutim, dok se u Evropi željeznica posmatra kao kičma privrede i ključni alat za smanjenje troškova i emisija gasova, u BiH se i dalje forsira kamionski transport, koji je znatno skuplji, neefikasniji i dugoročno štetniji. Posljedice svega toga ogledaju se i u podacima „Željeznica FBiH“ prema kojima se obim prevoza roba, prije svega prema i iz velikih industrijskih sistema, smanjio u posljednjih 10 godina za više od 30 posto.

U takvom sistemu nesreće nisu izuzetak, već neminovnost, kao što je to slučaj od prije nekoliko dana, kada su u Rajlovcu u sudaru dviju lokomotiva povrijeđena tri radnika. Upravo, iz Sindikata upozoravaju godinama da je infrastruktura u katastrofalnom stanju i da je sigurnost radnika ugrožena.

A svu nespremnost sistema ogolile su katastrofalne poplave u Jablanici, kada je dio pruge u Komadinovom vrelu ostao visiti u zraku. Da nije bilo donacije turskog „Cengiza“, koji su uspješno rekonstruisali oštećenu prugu, preko koje je lani na današnji dan prošao prvi voz, vjerovatno bi i ona i danas bila ni na nebu ni na zemlji. I, premda je Uprava „Željeznica FBiH“ tada smijenjena, politika je ostala ista. Zato je krajnje vrijeme da se stvarne reforme počnu provoditi i da se politika ukloni iz šina.