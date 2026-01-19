Zbog izostanka dogovora u Vijeću ministara: BiH još nije dobila prvih 120 miliona iz Plana rasta

Bosna i Hercegovina je još krajem prošle godine formalno stekla pravo na prvu isplatu sredstava iz Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, ali taj novac ni danas nije na raspolaganju domaćim institucijama. Razlog nije tehničke, nego isključivo političke prirode.

Reformska agenda

Nakon višemjesečnih kašnjenja, BiH je tek krajem septembra dostavila usaglašenu Reformsku agendu, koju je Evropska komisija naknadno i odobrila. Time su se stekli uslovi da zemlja dobije inicijalnu tranšu od blizu 60 miliona eura, koja nije direktno vezana za provođenje reformi. Ipak, sredstva još nisu uplaćena.

Prema informacija koje su iz Vijeća ministara potvrđene za „Avaz“, BiH mora potpisati i ratificirati nekoliko sporazuma - prije svega ugovor o instrumentu i ugovor o zajmu - kako bi isplata bila realizovana. No, i tom procesu prethodi imenovanje državnog koordinatora za Plan rasta, oko čega se vodi otvoreni politički sukob unutar Vijeće ministara BiH.

U tom tijelu trenutno se sukobljavaju tri politička bloka. Ministri iz SNSD, Staša Košarac i Srđan Amidžić, insistiraju da upravo Amidžić bude imenovan za koordinatora, tvrdeći da je riječ o “uobičajenoj praksi” u drugim državama. S druge strane, ministri iz Trojke - Elmedin Konaković, Edin Forto i Zukan Helez - odbacuju takvo rješenje, navodeći da ne postoji jedinstven evropski model te da svaka zemlja samostalno uređuje ovu poziciju.

HDZ BiH zasad se ne izjašnjava jasno, iako se u političkim krugovima očekuje da bi mogao stati uz SNSD kao koalicioni partner na državnom nivou.

Nije na dnevnom redu

Zanimljivo je da pitanje imenovanja koordinatora nikada nije formalno stavljeno na dnevni red Vijeća ministara, upravo zato što bi predlaganje konkretnog imena vjerovatno dovelo do potpunog blokiranja cijelog procesa.

Rezultat je da BiH, zbog unutrašnjih političkih razmirica, i dalje nema pristup sredstvima koja su joj već odobrena u okviru Plana rasta Evropske unije.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da se preostalih gotovo 850 miliona eura može povući isključivo kroz ispunjavanje jasno definisanih reformskih obaveza, svaka u precizno određenom roku. Kašnjenja su dozvoljena najviše godinu dana, nakon čega sredstva postaju nedostupna.