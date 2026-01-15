Usvojen Srednjoročni program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 2026. - 2028. godine

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici je u novom tekstu usvojilo Srednjoročni program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 2026. - 2028. godine, koji će biti objavljen na internetskim stranicama Vijeća ministara BiH i Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP).

Srednjoročni program rada, koji je predložio DEP , osigurava, među ostalim, planski temelj za kvalitetno upravljanje razvitkom u trogodišnjem razdoblju, sukladno nadležnostima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i institucija BiH te njegovo uvezivanje s proračunom, kako bi se povećala fiskalna disciplina.

Ovo je 11. strateški dokument takve vrste kojim se predstavlja paket mjera, projekata, strateških dokumenata i akata čijim će provođenjem 54 institucije, koje za svoj rad odgovaraju Vijeću ministara BiH, doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i prioriteta koji su identificirani u dokumentu „Strateški okvir institucija BiH do 2030. godine“.

Strateški ciljevi postavljeni Srednjoročnim programom sukladni su daljnjem procesu integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i obvezama koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Saradnja UN-a i BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je dokument „Okvir suradnje za održivi razvoj između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih naroda (UN) za razdoblje 2026. – 2030." i Informaciju Ministarstva vanjskih poslova o nastavku suradnje između BiH i UN-a u predstojećem petogodišnjem razdoblju predstavljenom u ovom dokumentu.

Ministarstvo vanjskih poslova će ovaj dokument dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru usvajanja, a za bh. potpisnika uime BiH predložena je predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.

Dokument predstavlja strateški okvir partnerstva u predstojećem petogodišnjem razdoblju između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih naroda na rješavanju potreba i implementaciji prioriteta u području održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Okvirom suradnje definiraju se tri strateška prioriteta u cilju unapređenja implementacije Agende 2030 za Bosnu i Hercegovinu, a to su: inkluzivni zeleni rast, razvoj ljudskog kapitala, odgovorne institucije i društvena kohezija.

Implementacija Okvira suradnje podrazumijeva koordinirani pristup i uključivanje domaćih vlasti na svim razinama, uvažavajući njihove nadležnosti i važeće politike, strategije i zakonodavstvo, te uz konzultacije s akterima civilnog društva.

Saradnja BiH i Slovenije

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za pokretanje postupka i imenovano izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o izmjenama i dopuni Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji.

Izmjene i dopune Sporazuma omogućit će i olakšati zakonito zapošljavanje državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji i spriječiti neregularne migracije radne snage.

Na ovaj način poboljšat će se suradnja Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije u području rada i zapošljavanja, omogućavanjem boljih uvjeta rada i ostvarivanja prava u ovom području za državljane BiH u Sloveniji.

Prijedlog osnova biti će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložena ministrica civilnih poslova.

Grant Kraljevine Švedske

Na sjednici je utvrđen u novom tekstu Prijedlog sporazuma o grantu između Kraljevine Švedske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u vezi s programom Institucionalno jačanje za rezultate u rodnoj ravnopravnosti (Programme Gear-up for Gender Equality Results), koji je predložilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Riječ je grant sredstvima u maksimalnom iznosu oko 2.200.000 KM (13.000.000 švedskih kruna) za projekt koji implementira Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine uime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u partnerstvu s Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine i Centrom za jednakost i ravnopravnost spolova Republike Srpske.

Kraljevina Švedska na ovaj način daje potporu razvoju kapaciteta i institucionalnom jačanju mehanizama za ravnopravnost spolova u BiH u implementaciji Gender akcijskog plana BiH, s ciljem ostvarivanja promjene u području rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena u Bosni i Hercegovini.

Prijedlog sporazuma o grantu bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar za ljudska prava i izbjeglice.

Registar procijenjenih vrijednosti nekretnina

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (Projekt masovne procjene vrijednosti nekretnina, poboljšanje e-upravljanja i razvoj infrastrukture geoprostornih podataka u Republici Srpskoj) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 35.125.752 eura.

Osnovni cilj Projekta je uspostava registra procijenjenih vrijednosti nekretnina, s ciljem poboljšanje efikasnosti, transparentnosti, pristupačnosti i pouzdanosti tržišta nekretnina u Republici Srpskoj, kao i dodatno unaprjeđenje podataka u okviru katastra nekretnina.

Primarni korisnici će biti građani u Republici Srpskoj i oni koji žive u inozemstvu, ali i domaći i strani investitori, s posebnom pažnjom na žene i ugrožene pripadnike društva kako bi se osigurala ravnomjernija raspoređenost koristi u procesu oporezivanja nekretnina.

Korisnici bi također uključivali sudove, stručnjake za tržište nekretnina, odvjetnike, geodete, vještake, procijenjitelje, vladine institucije, organizacije i druge organe vlasti jer će imati jednostavniji pristup informacijama o nekretnini.

Zajam je alociran na Republiku Srpsku s maksimalnim rokom dospijeća do 32 godine, uključujući grace period do sedam godina.

Ministarstvo financija i trezora će nakon završenih pregovora Vijeću ministara BiH dostaviti prijedlog ovog sporazuma.

Produženje roka

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku kojom se do kraja 2028. godine produžava rok za provođenja strateškog cilja 1.2.a Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Na ovaj način je proveden zaključak s 92. sjednice Vijeća ministara BiH, održane 4. 11. 2025. godine, kada je usvojena Informacija o zaključku Nadzornog tijela za praćenje provedbe Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, da se strateški cilj 1.2.a koji se odnosi na procesuiranje najsloženijih i najprioritetnijih predmeta ratnih zločina pred Sudom i Tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, a ostalih predmeta pred pravosudnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, produži za tri godine.

U ovoj informaciji prezentirani su podaci sudova i tužiteljstava o radu na predmetima ratnih zločina i broju neriješenih kaznenih predmeta registriranih pred pravosuđem Bosne i Hercegovine zaključno s 31. 12. 2024. godine, koji su pokazali da se procesuiranje predmeta ratnih zločina neće okončati do ranije definiranog roka, odnosno do kraja 2025. godine.

Saradnja BiH i Slovenije putem ITF-a

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova donesena je Odluka o davanju suglasnosti na produženje primjene Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije.

Odlukom se na dvije godine produžava primjena ovog memoranduma, što će doprinijeti nastavku suradnje između BiH i Slovenije putem Međunarodnog povjerilačkog fonda za razminiranje i pomoć žrtvama od mina (ITF), a s ciljem smanjenja zagađenosti minama u Bosni i Hercegovini i pomoći žrtvama od mina.

Suglasnost na produženje primjene Memoranduma o razumijevanju prethodno je dala i slovenska strana.

Ratifikacija sporazuma s Litvanijom

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova utvrđen je Prijedlog odluke o ratifikaciji Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Litvanije o implementaciji Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske zajednice o readmisiji osoba koje borave bez dozvole, koji je potpisan u Sarajevu 30. 6. 2025. godine.

Protokolom se provodi Sporazum između Bosne i Hercegovine i Europske zajednice o readmisiji osoba koje nezakonito borave.

Prijedlog odluke o ratifikaciji ovog protokola bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

BHANSA

Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost na Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, dodacima i naknadama u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.

Cilj izmjena Pravilnika je unapređenje efikasnosti i pravičnosti sustava nagrađivanja zaposlenih, u skladu s razvojnim potrebama Agencije i promjenama u radnom okruženju.

Trenutni kadrovski rizici, uključujući nezadovoljstvo kontrolora, povećan broj bolovanja i odlaske u inozemstvo, ozbiljno utječu na stabilnost sustava i kvalitetu pružanja usluga.

Izmjenama Pravilnika predviđeno je uvođenje plaćanja po učinku, princip koji bi osigurao da se rad zaposlenih vrednuje u skladu s njihovim stvarnim doprinosom. Ovaj pristup prvenstveno podrazumijeva povećanje plaća ključnom operativnom osoblju, čija uloga i radno opterećenje imaju direktan utjecaj na sigurnost i kontinuitet pružanja usluga, čime se stvaraju uvjeti za zadržavanje postojećeg kadra.

Trgovinska i ekonomska saradnja

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o provođenju bilateralnih sporazuma o trgovinskoj i/ili ekonomskoj suradnji, trgovinskih i sporazuma o slobodnoj (preferencijalnoj) trgovini koje je zaključila Bosna i Hercegovina s drugim državama, a koja će biti dostavljena Predsjedništvu i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Prema Informaciji, 94,2 posto bh. izvoza u 2024. godini je plasirano na tržišta europskog kontinenta. Dvije najveće grupe trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine su EU i države CEFTA-e gdje se u 2024. godini bilježi 90,4 posto ukupne vrijednosti bh. izvoza, dok je 3,8 posto izvezeno na tržišta preostala dva partnera s kojima je u primjeni sporazum o slobodnoj trgovini, a to su EFTA države i Republika Turska. Tek 5,7 posto bh. izvoza je plasirano u države ostatka svijeta.

Bosna i Hercegovina je imala zaključen 33 bilateralna sporazuma o trgovinskoj i/ili ekonomskoj suradnji do kraja 2024. godine.

U Informaciji, koja sadrži ključne nalaze i preporuke za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, naglašena je potreba nastavka aktivnosti koje vode povećanju efikasnosti provođenja zaključenih sporazuma, posebno kroz primjenu alternativnih oblika suradnje, kao i razmatranja potrebe zamjene nekih starih sporazuma novim radi intenziviranja bilateralne saradnje.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nastavit će pratiti provođenje bilateralnih sporazuma o trgovinskoj i/ili ekonomskoj suradnji, trgovinskih i sporazuma o slobodnoj (preferencijalnoj) trgovini koje je zaključila BiH s drugim državama te će najmanje jednom godišnje o tome izvještavati Vijeće ministara BiH.

Programi rada institucija VMBiH

Na sjednici su jednoglasno usvojeni pojedinačni programi rada 50 institucija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, među kojima su programi rada devet državnih ministarstava te stalnih tijela Vijeća ministara BiH (Generalno tajništvo, Ured za zakonodavstvo, Direkcija za europske integracije i Direkcija za ekonomsko planiranje).

Usvojeni su i pojedinačni programi rada za 2026. godinu Agencije za državnu službu BiH, Instituta za mjeriteljstvo BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Odbora državne službe za žalbe, Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, Direkcije za sigurnost hrane BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Fonda za povratak BiH, Konkurencijskog vijeća BiH te tri instituta, i to za intelektualno vlasništvo, za standardizaciju te za akreditiranje Bosne i Hercegovine. Među usvojenim programima rada su i Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kao i više državnih agencija, i to: za statistiku, za poštanski promet, za osiguranje u BiH, za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, za policijsku potporu, za rad i zapošljavanje, za lijekove i medicinska sredstva, za forenzička ispitivanja i vještačenja, za nadzor nad tržištem BiH, za promidžbu inozemnih ulaganja u BiH – FIPA, kao i za civilno zrakoplovstvo BiH.

Na sjednici su usvojeni i programi rada za 2026. godinu Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH Granične policije BiH, Službe za poslove sa strancima, Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Službe za zajedničke poslove institucija BiH, Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, Arhiva BiH, Centra za uklanjanje mina u BiH, Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, Povjerenstva za koncesije BiH i Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja.

Imenovanja

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Mišljenje Agencije za državnu službu BiH za imenovanje rukovodećih državnih službenika, direktora i zamjenika direktora Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, nakon okončane procedure javnog oglasa.

Za direktora Ureda za veterinarstvo BiH imenovan je Saša Bošković, a za zamjenika direktora Boro Krišto, kao najuspješniji kandidati s liste uspješnih.

Prethodno su raniji rukovoditelji u Agenciji za veterinarstvo BiH, zbog isteka mandata, razriješeni dužnosti, i to dosadašnji direktor Saša Bošković, zamjenik direktora Pavo Radić i tajnik Muamer Dervišević.

Za vršitelja dužnosti tajnika Ureda za veterinarstvo imenovan je Džemil Hajrić do okončanja natječajne procedure, a najduže na razdoblje od tri mjeseca.

Na sjednici je usvojeno i Izvješće Ministarstva civilnih poslova o provedenom postupku javnog oglasa za izbor jednog člana Upravnog odbora (UO) Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja iz reda nacionalnih manjina.

Za člana UO Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja iz reda nacionalnih manjina na mandatno razdoblje od tri godine imenovana je Amila Taljanović.

Prethodno je dužnosti članice iz reda nacionalnih manjina razriješena Ivana Novaković, kojoj je istekao mandat.

Državna nagrada za sport

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, ranije je donijelo Odluku o visini jednokratne novčane nagrade za zaslužnog sportaša Bosne i Hercegovine i vrhunskog sportaša međunarodnog razreda za 2025. godinu u okviru Granta za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportaše međunarodnog razreda u iznosu 100.000,00 KM.

Prema Odluci, 12 zaslužnih sportaša Bosne i Hercegovine dobit će jednokratne novčane nagrade u rasponu od 1.700 do 2.600 KM, odnosno u ukupnom iznosu od 27.600 KM.

Istovremeno, 51 vrhunski sportaš međunarodnog razreda dobit će jednokratnu novčanu nagradu u rasponu od 1.400 do 1.600 KM, odnosno u ukupnom iznosu od 72.400 KM.

Istodobno je Vijeće ministara BiH Državnu nagradu za sport Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, u iznosu od 10.000 KM, dodijelilo biciklistkinji Lejli Njemčević, a na prijedlog Ministarstva civilnih poslova.

Njemčević je tijekom sportske karijere postigla najbolje rezultate u biciklističkim sportovima za Bosnu i Hercegovinu osvajajući medalje i titule: najbolja biciklistkinja svijeta u disciplini maraton 2022. i 2023. godine, ukupna pobjednica Svjetskog kupa 2022. i 2023. godine, 15 medalja sa Svjetskog kupa, pet puta uzastopna balkanska prvakinja, 40 pobjeda na UCI - svjetskim biciklističkim natjecanjima, 21 put državna prvakinja Bosne i Hercegovine, te veleposlanica Međunarodnog olimpijskog odbora.

U sezonama 2023. i 2024. postala je službena najbolja biciklistkinja svijeta, a u 2025. godini osvojila je drugo mjesto na Svjetskom kupu u Italiji te sezonu završila kao 4. biciklistkinja svijeta.

Također, Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o odobravanju sredstava za potrebe sudjelovanja Bosne i Hercegovine na 61. Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti 2026. godine.

Odlukom se odobravaju sredstva u iznosu od 250.000 KM Muzeju suvremene umjetnosti Republike Srpske, predstavniku Bosne i Hercegovine na 61. Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti 2026. godine, za projekt „Domus Diasporica" autora Mladena Bundala i kustosa postavke Isidore Živković.

Na prijedlog Generalnog tajništva donesena je i Odluka o imenovanju članova Koordinacije za interoperabilnost Vijeća ministara BiH, čiji je zadatak osiguranje sinkroniziranog napretka svih institucija Vijeća ministara BiH na polju digitalizacije podataka, elektroničke razmjene podataka i interoperabilnosti informacijskih sustava.

U Koordinaciju za interoperabilnost imenovani su predstavnici Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH, Uprave za neizravno oporezivanje BiH, Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Agencije za statistiku BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva sigurnosti i Agencije za policijsku potporu.

Članovi Koordinacije za interoperabilnost imenuju se na razdoblje od četiri godine, s tim da mogu biti zamijenjeni tijekom trajanja mandata.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti odluka o imenovanju prethodnog saziva Koordinacije za interoperabilnost, saopćila je Služba za informiranje Vijeća ministara BiH.