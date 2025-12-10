Krišto ponovo zakazala sjednicu Vijeća ministara za EU zakone i glavnog pregovarača

Dva ranija pokušaja usvajanja Nacrta zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o Sudu BiH blokirao je SNSD, odnosno dva ministra koja pripadaju ovoj stranci, Srđan Amidžić i Staša Košarac.

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto (HDZ) zakazala je za 16. decembar novu sjednicu ovog tijela, treći pokušaj usvajanja zakona koji su uvjet za otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Dnevni red još nije objavljen.

Iako su zakoni uvjet za nastavak evropskog puta BiH, stručnjaci smatraju da oni vjerovatno ne bi bili konačni i da bi u ovom sektoru i dalje bila potrebna daljnja reforma. Posebno to važi za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o Sudu BiH, koji tretira samo odvajanje Apelacionog odjeljenja od Suda BiH.

Predrag Kojović (Naša stranka) ovaj nacrt opisuje kao "kozmetička promjena" i dodaje da bi bio usvojen uz "obećanje da ćemo sljedeće godine usvojiti potpuno novi zakon".

Kontroverznu temu predstavlja i odluka o osnivanju Ureda glavnog pregovarača, kako je naziva Krišto. Prema njenom prijedlogu, Vijeće ministara BiH bi osnovalo ovaj ured i samostalno biralo glavnog pregovarača. Međutim, usvajanje ove odluke moguće je samo konsenzusom, koji trenutno ne postoji zbog ministara iz Trojke – Elmedina Konakovića, Zukana Heleza i Edina Forta – koji su javno najavili da neće podržati prijedlog.

Sjednica Vijeća ministara bit će održana 16. decembra u Sarajevu s početkom u 14:00 sati.