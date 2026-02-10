Elvedina Muzaferija: Ledena lavica

Bosanskohercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija ispisala je novu stranicu historije bh. sporta nastupom u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini i Milanu.

Kroz cilj je prošla s vremenom 1:38.81 i zauzela 20. mjesto, što je najbolji rezultat bh. skijanja u povijesti Zimskih olimpijskih igara. Iako je za pobjednicom, Amerikankom Brizi Džonson (Breezy Johnson), zaostala 2.71 sekundu, Muzaferija je pokazala da Bosna i Hercegovina ima predstavnicu sposobnu nositi se s najboljim svjetskim skijašicama.

Ovim plasmanom Muzaferija je nadmašila dosadašnje najbolje olimpijske rezultate bh. skijanja, koje je Enis Bećirbegović ostvario na ZOI u Naganu 1998. godine, kada je bio 22. u Super-G disciplini i 21. u spustu. U izuzetno zahtjevnoj disciplini, poznatoj po velikim brzinama i minimalnoj toleranciji na greške, Elvedina je vozila hrabro, stabilno i tehnički zrelo.

Rezultat u Kortini još je jedan dokaz njenog kontinuiranog napretka i posvećenosti, ali i snažna poruka da bh. sport, uprkos skromnim uslovima, može imati vrhunske predstavnike na najvećoj svjetskoj sceni. Elvedina Muzaferija danas nije samo uspješna sportašica — ona je simbol upornosti, ambicije i nade za buduće generacije bh. skijaša.