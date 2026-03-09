Nezadovoljstvo raste

Predstavnici sindikata uposlenih u državnim institucijama i policijskim agencijama danas će odrediti datum protesta ispred Parlamentarne skupštine BiH. Sudeći po najavama, bit će to dan održavanja prve naredne sjednice Doma naroda, kada će članovi sindikata ispred zgrade čekati izjašnjavanje o izmjenama i dopunama zakona o plaćama u institucijama BiH. Rijetki su primjeri tako drske prevare i pljačke, kakvu na svojoj koži već godinama osjeti gotovo 23.000 uposlenih u institucijama države.

Nakon što Vijeće ministara BiH donese odluku o povećanju njihovih plaća, ona ostaje mrtvo slovo na papiru, jer se veće osnovice primjenjuju tek nakon usvajanja budžeta za tekuću godinu. Usvajanje budžeta, suprotno zakonu, redovno kasni, plaće ostaju na nivou prethodnih, a planirana sredstva se preusmjere. Državnim institucijama, posebno policijskim agencijama, već nedostaju stotine službenika, odliv kadrova se nastavlja, jer plaće u entitetskim MUP-ovima značajno su veće, pa se ovakav odnos s pravom tumači i kao nastavak pokušaja da institucije na državnom nivou budu potpuno urušene. Šta god da je pozadina, ovako više ne može, poručuju sindikati, a koliko je stanje alarmantno ilustriraju i najave prijedloga da se, tokom sjednice Doma naroda, izlazi iz zgrade blokiraju sve dok se delegati ne izjasne o predloženim izmjenama zakona.

Dokaz da je aktuelna vlast potpuno pogubljena i nekompetentna je i najava prijevoznika da će 23. marta ponovo blokirati granice prema Hrvatskoj. Prijevoznici iz naše zemlje pod najvećim su udarom pravila 90/180, nakon što je Srbija, naprimjer, uspjela dogovoriti privremena rješenja za transport roba preko Mađarske. Umjesto da su u Briselu, vlasti iz Sarajeva poručuju da “nema brzih rješenja”, uprkos informacijama da se svakodnevno s granica vraćaju desetine vozača, da roba ostaje “zarobljena”, dok gubici domaće ekonomije rastu.

Uz već kontinuirane proteste mladih i sve domaće izazove, a s obzirom na posljedice rata na Bliskom istoku, enorman rast cijena goriva i plina i očekivana lančana poskupljenja, umjesto već najavljenog “vrućeg”, po svemu sudeći očekuje nas “vrelo proljeće”. Osim kulminacije nezadovoljstva u društvu, ono bi trebalo donijeti i konačan odgovor može li aktuelna vlast ponuditi rješenje za barem jedan u mnoštvu problema.