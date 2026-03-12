Majstor šlihtanja i spinovanja

Kompletna javnost u BiH je vidno razočarana nakon što apsolutno niko nije snosio bar onu najosnovniju, moralnu odgovornost nakon što je mladića Erdoana Morankića usmrtilo vozilo javnog gradskog prijevoza – tramvaj.

I kada treba da se ušlihta javnosti, tu je, ko drugi nego majstor spina Elmedin Konaković.

Danima je šutio, a kada je čuo šta misle ljudi, izjavio je da smatra da Nihad Uk ne treba da dolazi na posao, aludirajući na to što će Vlada u tehničkom mandatu ostati do izbora. Naravno, nije spomenuo svoje ministre koji sjede u toj istoj Vladi i imaju mnoštvo aferima, nego ovakvim izjavama samo pokušava izigravati opoziciju, kao da sve što se dešava nema nikakve veze s njim, niti strankom koju vodi.

A ima itekakve, iako je on državni ministar, njegovo kadroviranje se vidi po svim nivoima vlasti, pa pokušava „nasilu“ postaviti za direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dinu Selimovića, svog dobrog prijatelja i savjetnika u Ministarstvu, iako ne ispunjava uslove.

Nije tajna da on vedri i oblači ovim kantonom više od 10 godina, još od vremena dok je bio u SDA, pa tako i danas iz fotelje predsjednika NiP-a.

Nije mu gadljivo ni to što SDP-ov Nadzorni odbor GRAS-a odbije ostavku SDP-ovog direktora GRAS-a, jer zna da bi onda došlo na red i njegovo kadroviranje.

Konaković svakim potezom dokazuje da je majstor manipulacije - dok pred kamerama glumi moralnu brigu, iza zatvorenih vrata nameće svoje kadrove i lične interese. Njegova riječ ne znači ništa ako se ne uklapa u lični plan moći, a svaka njegova izjava služi samo da zamagli činjenice i zbuni javnost. I dok javnost traži odgovornost i pravdu, Konaković neumorno gradi sistem u kojem je on uvijek nepogrešiv, a svi drugi zamjenjivi.